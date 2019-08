Acquistare auto o gomme con il Reddito di cittadinanza: le Faq aggiornate

Chiariamo alcuni dubbi sul Reddito di cittadinanza e l’acquisto di un’auto nuova e le sue conseguenze. Abbiamo redatto una guida completa su cosa si può acquistare e cosa no con la carta del Rdc in quest’articolo: Carta Reddito di cittadinanza, si può pagare la benzina, mobili e cellullari? Ecco cosa si può e non si può fare. In quest’articolo le domande arrivate in consuenze@notizieora.it dai nostri lettori, di seguito le FAQ aggiornate.

Auto acquistata dal genitore e incidenza sul Reddito di cittadinanza

Ho bisogno di una consulenza: sono rimasta a piedi con la macchina ed ho il reddito di cittadinanza. Mia mamma è disposta ad acquistarmi una Suzuki 1.0 benzina 50 kW/68 CV per una cifra di 7.500 euro. Posso intestarmela o devo intestarla a lei per non incorrere in eventuali problemi per ricevere il reddito di cittadinanza? Se potete darmi qualche delucidazione vi sono molto grata! Grazie infinite! In fede

Risposta: Il decreto esclude dal RDC anche chi possiede un’auto di cilindrata superiore a 1.6 cc immatricolata per la prima volta da due anni. Il limite riguarda sono le auto di nuova immatricolazione, mentre sembrano escluse le auto usate o a Km zero, in quanto il decreto parla di prima immatricolazione, quindi, solo quelle nuove.

Il testo del decreto riporta che nessun componente della famiglia deve essere intestatario di un veicolo di cilindrata superiore a 1.600 c.c., immatricolata per la prima volta da meno di due anni.

Nello specifico, lei sostituirebbe l’auto che ha in possesso con una nuova auto. Rientra nel limite indicato dal decreto, quindi, non dovrebbe avere nessun problema anche intestarselo anche lei. Le consiglio di effettuare l’acquisto modo chiaro da dove risulti che l’auto è stata pagata da sua madre.

Reddito di cittadinanza: se acquisto un’auto, mi viene tolto?

Auto regalata, cosa comporta?

Salve, vorrei porre una domanda che magari vi è già stata fatta, mi è stato accettato il reddito di cittadinanza da un mese. Questi giorni mi è stata regalata un’auto di circa 25 anni 1200 di cilindrata. Mi viene tolto il reddito? Grazie

Risposta: Come sopra riportato il decreto pone un limite alle auto con cilindrata superiore a 1.600c.c.

Nel caso specifico, bisogna tenere conto se lei è già possessore di un’altra auto e quindi questa va ad aggiungersi ad un bene precedente. Il costo per il possesso di un’auto non è poco, basti considerare i costi per assicurazione e bollo auto (anche se ridotto).

Ricordiamo che il Reddito di Cittadinanza è stata previsto per combattere la disoccupazione e per dare un sostegno economico ai possessori di redditi bassi che si trovano in particolare difficoltà economiche.

Le consiglio di valutare la situazione anche sotto l’aspetto dei beni in suo possesso.

Legge 104 e Reddito di cittadinanza

Buongiorno, una percettrice del reddito di cittadinanza, con invalidità totale al 100% e che gode della legge 104/92, può acquistare un’auto nuova, in sostituzione di quella vecchia che già possiede. Perderebbe in questo caso l’assegno relativo al RDC? In attesa, saluto e ringrazio.

Risposta: Nel caso specifico, l’auto è utilizzata ad uso esclusivo del familiare disabile e acquistata con le agevolazioni fiscali con legge 104, a mio avviso non dovrebbe avere nessun problema. In quanto la prima auto dovrà essere rottamata per poter fruire delle agevolazioni e quindi è una sostituzione necessaria. Anche in questo caso bisogna rispettare il limite di cilindrata richiesto sia per la legge 104 sia per il Reddito di cittadinanza.

Acquisto gomme per auto

Acquistare ruote per la mia auto con reddito di cittadinanza

Risposta: Con la carta di reddito di cittadinanza non è possibile pagare l’acquisto del cambio ruote per l’auto, il carburante o l’assicurazione auto. Tutto ciò che non è considerato un bene primario non va incluso. Consiglio di leggere: Pagare la benzina con la carta Rdc: è possibile?