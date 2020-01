Acquisto auto con legge 104 per la seconda auto solo in alcuni casi

Tanti i dubbi sulle agevolazioni fiscali disabili auto, un lettore ci chiede: Buongiorno, sono un disabile al 100% 4 anni fa ho acquistato un’auto con le agevolazioni della legge 104. ora voglio intestare l’auto alla moglie e acquistare un’ auto nuova intestata a me con agevolazioni legge 104. vi chiedo se è possibile o ci sono altre opzioni. Un grande grazie per una vs. risposta buona giornata C.R.

Acquisto auto con agevolazioni fiscali disabili

Le agevolazioni fiscali settore auto sono: esenzione bollo auto; agevolazione acquisto auto con Iva agevolata al 4% invece del 22%; detrazione Irpef del 19% sull’importo dell’acquisto auto compresi accessori, per un valore massimo di euro 18.075,99. La detrazione può essere portata nella dichiarazione dei redditi (730 o Redditi) in un’unica soluzione se c’è capienza o in quattro rate costanti; infine, l’esenzione dell’iscrizione al P.R.A.

Le agevolazioni fiscali disabili (legge 104 art. 3 comma 3) possono essere fruite per una sola auto ad uso esclusivo del disabile. Per poter fruire delle agevolazioni su una nuova auto bisogna attendere 4 anni e il precedente veicolo deve essere stato rottamato.

Nel caso specifico se rottama l’auto può fruire di nuovo delle agevolazioni acquisto auto, trasferendo la propria a sua moglie non ha diritto alle agevolazioni fiscali. La legge chiarisce che è possibile acquistare una nuova auto dopo quattro anni dalla data di acquista della prima, a condizione che la prima sia rottamata e cancellata dal P.R.A.

