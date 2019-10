Quando si acquista una casa la prima cosa a cui si pensa è di contrarre un mutuo vantaggioso, ultimamente ciò è possibile in quanto i tassi di interesse sono enormemente diminuiti. Quindi, la richiesta di mutui è aumentata, ma non si può dire delle banche, in quanto chiedono garanzie sempre più stringenti. Questo è scaturito, anche dal periodo di crisi che attraversa l’Italia.

Mutuo casa: crescono i prestiti per prima casa, tassi di interesse ai minimi storici

Scostamento tra valore acquisto casa e importo mutuo

Affrontiamo un tema molto delicato che riguarda lo scostamento tra prezzo di acquisto dell’immobile e importo del mutuo.

In materia di cessioni di immobili non vi è un orientamento giurisprudenziale univoco che tratti queste differenze sullo scostamento del prezzo dichiarato per la compravendita, rispetto all’importo del mutuo ottenuto dall’acquirente nonché da quello esposto nel contratto preliminare.

È consigliabile che i contribuenti facciamo molta attenzione al valore che viene indicato nel contratto di compravendita o di finanziamento, e che il muto contratto per l’acquisto della casa risulti solo in parte destinato al finanziamento dello stesso, chiarendo i motivi di tale scostamento.

In molti casi, infatti, è stato ritenuto che i mutui non avrebbero valore probatorio, potendo la banca offrire somme maggiori, oppure potendo includere nel mutuo interventi ulteriori sull’immobile.

