Acquisto lavastoviglie con legge 104, c’è una marca in particolare?

La legge 104 tutela le persone con disabilità con varie agevolazioni fiscali e previdenziali. I soggetti disabili possessori della legge 104 possono effettuare acquisti con IVA agevolata che hanno l’obiettivo di migliorare la vita sotto l’aspetto sociale e funzionale. Una lettrice ci pone una domanda specifica, analizziamo cosa prevede la normativa per l’acquisto di lavatrice, cucina, lavastoviglie, ecc.

Acquisto lavastoviglie con legge 104

Buongiorno, ho mio marito che ha la legge 104 art. 3 comma 3, ha un invalidità al 100% e abbiamo chiesto l’accompagnamento ma non ce lo hanno dato e siamo in causa. Mi hanno detto che posso acquistare gli elettrodomestici e risparmio l’Iva, è vero? Io devo comprare una nuova lavastoviglie, perché anch’io sono molto malata e le faccende domestiche sono sempre più faticose, ma io anche se ho avuto un tumore e sono ancora in cura, non ho la legge 104, dovrei usare quella di mio marito. Devo comprare un modello in particolare o posso scegliere liberamente? Vi ringrazio se mi rispondete al più presto. Saluti e grazie per quello che fate, siete un valido aiuto.

La normativa sulle agevolazioni fiscali disabili

Secondo la normativa legge 104/2012, in linea generale non prevede agevolazione per gli acquisiti di consumo: cucina, lavatrice, lavastoviglie, frigorifero, ecc.

In linea generale per poter usufruire delle agevolazioni fiscali disabili bisogna sempre rispettare il principio del collegamento funzionale tra il sussidio o l’acquisto e l’handicap specifico.

Il collegamento deve risultare dalla certificazione rilasciata dal medico curante o dalla prescrizione del medico specialista dell’ASL di appartenenza (Dm 14 marzo 1998 che permette di fruire anche dell’aliquota IVA agevolata).

Quindi, nel caso specifico non rientra nelle agevolazioni previste con la legge 104.

