Per la detrazioni fiscale del 19% bisogna che il contribuente sia in possesso dei seguenti documenti:

per i possessori di legge 104

Per fruire della detrazione e dell’Iva agevolata, all’atto dell’acquisto bisogna produrre i seguenti documenti:

Per la detrazione del 19% e l’acquisto con Iva agevolata la 4%, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che è necessaria la prescrizione medica, che può essere sostituita anche da una dichiarazione atto di notorietà che attesti la necessità per la quale è stato acquistato il materasso antidecubito (risoluzione 11/2017), da esibire su richiesta dell’Agenzia delle Entrate.

È possibile acquistare il materasso antidecubito con Iva agevolata al 4% anzichè il 22% e la detrazione del 19% della spesa d’acquisto, se il materasso risponde a specifiche caratteristiche stabilite nel Dpcm del 12 gennaio 2017. In particolare sul sito del Ministero della salute sono elencati tra gli ausili antidecubito: i materassi, i cuscini e le traverse.

L’acquisto materasso antidecubito rientra tra le agevolazioni fiscali a cui possono accedere le persone con disabilità . La normativa prevede insieme anche ad altri dispositivi medici di poter fruire della detrazione del 19% sulla spesa di acquisto di un materasso antidecubito, a patto che sia riconosciuto come dispositivo medico.

