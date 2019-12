Ad Esselunga un particolare prodotto costa solo 1 euro, tutte le info

Tempo di Natale e lo store Esselunga ha pensato bene di approfittare di questo periodo per lanciare una promozione davvero originale, che non ha eguali. Lo store ha preso la palla al balzo e ha lanciato tale promozione che sembra cascare a pennello con chi deve ancora fare i regali natalizi, con chi è ancora in alto mare. La promozione non sembra esser stata fatta da altri negozi ed è la seguente: la promozione si chiama Speciale Multimedia e vale fino al 31 di dicembre. Con esso chiunque entri nel negozio per acquistare anche solo un prodotto, avrà in omaggio, alla simbolica cifra di 1 euro, le cuffie modello wireless SBS Jaz, le quali valgono almeno 69 euro. Ma scopriamo di più sulla promozione.

Fai i tuoi regali da Esselunga, ecco qual è il prodotto che costa 1 euro

Ovviamente, le cuffie sopra descritte sono l’unico prodotto che si può acquistare ad 1 euro, ma non mancano altro offerte piuttosto convenienti per altri prodotti importanti.

Iniziamo col parlare dei cellulari, usati da tutti, sia ragazzi che adulti. Lo store di Esselunga presenta il modello Samsung Galaxy S10 a soli 598 euro.

Questo prezzo vale solo per la categoria no brand, ed è anche ricoperto da una garanzia che dura be 24 mesi, cioè 2 anni.

Insomma, non fatevelo scappare!

Passiamo ad altri cellulari sempre aventi il sistema Android, anch’essi top di gamma da non farsi sfuggire.

Il prossimo cellulare di cui vi vogliamo parlare presenta un prezzo più modico, che può fare il caso della fascia medio alta della popolazione.

Stiamo parlando dello Xiaomi Redmi Note 8 Pro al solo costo di 268 euro.

Allo stesso prezzo si trovano il Galaxy A10, Samsung Galaxy A30S, Huawei P Smart 2019, Huawei Y7 2018 e non solo.

Attenzione, attenzione: è bene ricordare che questi acquisti valgono solo se fatti nello store, o meglio nei diversi store presenti in tutta Italia.

Non valgono se fatti online, tramite il sito ufficiale del brand.

Detto questo, quindi, è bene farsi una passeggiate allo store più vicino Esselunga e non farsi scappare tali offerte.

