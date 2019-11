Addams Black friday: Unieuro fa l’antipasto di offerte

Anche Unieuro si è portata avanti con il black friday, partendo da oggi, lunedì 11 novembre. Sarà un periodo ricco di offerte, come pubblicizzato anche da citazionista spot televisivo in cui viene richiamata la famiglia Addams. Di fatto il nome dell’iniziativa di sconti e offerte scelto da Unieuro sarà Addams black friday e sarà solo per questa giornata, come antipasto al successivo black friday.

Addams black friday da Unieuro

Non è chiaro come tratterà il vero black friday Unieuro, ma al momento ha scelto questa giornata, con un bel po’ di anticipo, per sbaragliare la concorrenza, scegliendo una combinazione tra l’ Halloween da poco trascorso, richiamando la famiglia Addams nell’ iniziativa, ed il black friday che avrà luogo il 29 novembre in via ufficiale. Ma quali sono le offerte di questo Addams black friday?

Seppure ancora non ci siano tutti i dettagli, l’anticipazione che vi diamo parla di 22% di sconto e non del classico NO IVA che porta lo sconto al -18.04%. L’unico limite sta nel prezzo minimo di acquisto: 299€ sotto al quale non si applica alcuno sconto. Sul sito di Unieuro è possibile vedere alla voce Addams black friday un tv Phillips 4k Oled+ di 55 pollici solo per oggi, 11 novembre, in questo antipasto di black friday, con lo sconto del 38% al prezzo di 1.111 Euro, con un chiaro richiamo alla data 11/11 del calendario. Per maggiori sorprese sarà probabilmente meglio farsi un giro nei centri Unieuro o sul sito nella giornata di oggi e scoprire le sorprese in offerta, oppure aspettare l’ avvicinamento al vero black friday con nuovi sconti e offerte in casa Unieuro.

