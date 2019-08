Addio caduta dei capelli, ecco le vitamine che possono aiutarci

La caduta dei capelli è un argomento che non fa star tranquille né le donne e né tanto meno gli uomini. È diventato un problema di tutti e non ha più limitazioni. Ci sono diversi motivi che si possono trovare alla base della caduta dei capelli; ad esempio possono influire l’alimentazione, lo stress o la predisposizione genetica.

Inutile dire che questo problema non solo ha tanti effetti sul nostro aspetto fisico, ma di conseguenza arriva a darci dei problemi di autostima, dei problemi nostri profondi che magari possono sfociare anche in depressione.

Esistono tanti modi per contrastare questa caduta, ma avete mai pensato che ci sono degli alimenti che ci permettono di fermare o prevenire questo problema, senza per forza ricorrere a sieri ed altri prodotti chimici?

Iniziamo col dirvi che un grande aiuto sono alcune vitamine ed una corretta alimentazione. Detto questo, alcuni consigli da seguire per evitare una situazione del genere.

Prevenire e frenare la caduta dei capelli con vitamine e alimenti

Ecco di seguito la lista delle vitamine che possono aiutarci e dove esse si possono trovare:

• l’acido folico è presente nei legumi e nei cereali ed aiuta il rinnovamento cellulare.

• la vitamina e nella frutta e verdura e ci aiuta ad aumentare il flusso del sangue.

• la vitamina a si trova nelle zucchine, carote e pesche ed ha proprietà anti invecchiamento del capello.

• la vitamina b7 e la vitamina c possiamo trovarle rispettivamente nei cavoli e fagioli, per la prima e, negli agrumi per la seconda; esse ci permettono di avere della brillantezza sulla nostra chioma e tende a contrastare la perdita dei capelli.

Dall’altra parte, molto importante è una giusta alimentazione che non solo evita la caduta dei capelli, ma ci aiuta anche sull’aspetto estetico dello stesso.

Lo stress è ormai un nemico purtroppo presente ed ovviamente influisce anche sui nostri capelli: se sono inariditi significa che siamo stressati mentre se sono brillanti il contrario.

Qualora non foste dei fan degli alimenti sopra riportati, è possibile anche affidarsi a degli integratori specifici che combattono la perdita di capelli.

Noi, vi consigliamo di seguire una sana alimentazione , la quale ci aiuta non solo nei capelli, ma anche in altre cose, e ci permette di assimilare in modo sicuramente più equilibrato tutte le vitamine che ci servono.

