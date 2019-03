Acquisto casa da costruire, dal 16 marzo le nuove disposizioni

Acquisto casa da costruire dal 16 marzo 2019 entrano in vigore i nuovi artt. 389-391 C.C., modificati dal Codice della crisi (D.Lgs. 22.01.2019, n. 14), che intervengono sull’art. 5, c. 1-ter, D.gs. 122/2005).Nello specifico, nel caso immobili da costruire, il cui titolo abitativo edilizio sia stato richiesto o presentato dopo il 16 marzo 2019, il contratto preliminare e ogni altro contratto finalizzato all’acquisto di privati, deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata equiparata. In caso di inosservanza, scatta la nullità assoluta del contratto.

Acquisto casa da costruire: nuovi obblighi del costruttore

La nuova normativa, inoltre, prevede i seguenti obblighi del costruttore:

in sede di preliminare, è necessario consegnare all’acquirente una fideiussione bancaria o

assicurativa per le somme che il costruttore riscuote prima del contratto definitivo;

in sede di contratto definitivo, è necessario consegnare all'acquirente una polizza assicurativa

decennale a copertura dei danni all’edificio, derivanti da rovina per atti di terzi o per gravi difetti

costruttivi.

