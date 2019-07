Adecco offre 100 posti di lavoro in tutta Italia, come candidarsi e tanto altro

L’azienda Adecco ha appena annunciato, in questi ultimi giorni, di aver realizzato un programma volto all’assunzione di ben nuove 100 risorse da impiegare all’interno del suo staff.

Per chi non lo sapesse, la società offre consulenza e soluzioni nell’ambito delle Risorse Umane, e vuole così creare un’iniziativa capace di creare occupazione, e quindi riuscire ad occuparsi di ben nuove 100 famiglie e non.

Chi verrà scelto da parte dell’azienda, avrà la possibilità di lavorare nelle agenzie per il lavoro del Gruppo presenti sul territorio nazionale, oppure presso la sede centrale di Milano. Essi verranno inseriti in area commerciale o nell’ambito delle attività di selezione, arrivando a beneficiare delle opportunità formative e di crescita che Adecco offre ai propri collaboratori.

Quali sono le figure ricercate?

I profili richiesti da Adecco sono i seguenti:

Responsabili commerciali

Si cercano laureati in discipline economiche e/o giuridiche.

Per quanto riguarda l’esperienza, sono richiesti almeno 2 anni di esperienza in ruoli commerciali, preferibilmente maturati presso agenzie per il lavoro.

Il loro scopo sarà quello di cercare nuove opportunità di business e acquisire nuovi clienti.

Consultant

Sono richiesti laureati in ambito umanistico e/o economico, con esperienza minima di 3 anni in posizioni commerciali o di selezione.

Preferibile, ma non obbligatoria, la provenienza da agenzie per il lavoro.

Coloro che saranno scelti per questo ruolo, dovranno occuparsi di attività come, ad esempio, l’individuazione di aziende a cui proporre il proprio servizio e lo scouting su annunci di aziende e competitors.

Conosciamo l’azienda Adecco

Adecco Group è un Gruppo multinazionale che si occupa di ricerca e selezione, formazione, consulenza organizzativa, head hunting, somministrazione di lavoro, soluzioni in outsourcing e outplacement.

Nasce nel 1996, grazie alla fusione dell’azienda francese Ecco e di quella svizzera Adia Interim, ed ha il proprio headquarter in Svizzera, a Zurigo – Glattbrugg.

Oggi si presenta sotto 5.100 uffici in più di 60 Paesi del mondo, e oltre 33mila dipendenti.

Adecco in Italia con più di 400 agenzie, e impiega circa 3000 lavoratori a livello nazionale.

Come mi candido?

Chiunque sia interessato a queste offerte di lavoro, può trovare maggiori informazioni sulla apposita pagina dedicata alle opportunità di lavoro nelle agenzie del Gruppo e candidarsi inviando il cv tramite mail all’indirizzo di posta elettronica indicato per rispondere alle posizioni aperte di interesse.