Il Miur ha pubblicato il bando per eseguire l’aggiornamento della graduatoria ad esaurimento dei Docenti per il triennio 2019 – 2021. Con il Decreto Ministeriale n. 374 del 24 aprile 2019 è stato approvato l’aggiornamento delle GAE e della prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, che resterà valida per gli anni scolastici 2019 / 2020, 2020 / 2021 e 2021 / 2022. La data di scadenza per presentare domanda di partecipazione al bando per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento è il Per partecipare al bando per l’aggiornamento delle graduatorie ad e maggio. La domanda di partecipazione al bando va presentata per i seguenti casi:

permanenza in graduatoria;

aggiornare la propria posizione;

confermare o sciogliere l’iscrizione con riserva.

Chi può presentare domanda

Possono presentare domanda di partecipazione all’aggiornamento della graduatoria ad esaurimento, i docenti inseriti, a pieno titolo o con riserva, nella prima, seconda, terza fascia e aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia.

Pena cancellazione dalla graduatoria per chi non presenta la domanda.

Aggiornamento graduatorie

I Docenti inseriti nella graduatoria hanno la possibilità con il bando aggiornamento graduatorie ad esaurimento 2019 – 2021 di chiedere:

– la permanenza e / o l’aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;

– il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e / o aggiornamento nei bienni / trienni precedenti;

– la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa;

– il trasferimento da una provincia ad un’altra.

Il candidato che richiede il trasferimento da una provincia all’altra implica il trasferimento di tutte le graduatorie a cui l’aspirante è iscritto. Di conseguenza la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di provenienza. Facciamo presente che per effetto dell’istituzione della provincia di Monza Brianza, gli candidati iscritti nelle GAE di Milano che fanno richiesta di trasferimento nelle graduatorie di quest’ultima conservano l’anzianità maturata nelle graduatorie in cui erano iscritti in precedenza.

Come presentare la domanda

Le domande vanno presentate esclusivamente per via telematica, entro le ore 14.00 del 16 maggio 2019, attraverso il portale web POLIS – Presentazione On Line delle IStanze.

Per chi non è registrato sulla piattaforma deve effettuare la registrazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica. Per ulteriori informazioni su come accreditarsi e utilizzare il servizio Istanze online MIUR vi consigliamo di visitare questa pagina.

Come scegliere una provincia

Per poter scegliere la provincia per la costituzione delle graduatorie di istituto di prima fascia si dovrà attendere il 15 luglio e si ha tempo fino al 29 luglio 2019. La procedura sarà eseguita sempre online.

Bando e allegati

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a scaricare il bando e i relativi allegati, inoltre è possibile consultare la pagina del sito Miur dedicata all’aggiornamento graduatorie docenti 2019 2021, da cui è possibile accedere alla documentazione completa relativa al bando per aggiornare le GAE.

