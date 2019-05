Amazon: il buono sconto da 8 euro, ecco come ottenerlo

Da precisare che questa promozione, il buono sconto di 8 euro, sarà rivolta esclusivamente ai clienti ritenuti idonei. La nota piattaforma di e-Commerce online più utilizzata al Mondo, ha in serbo questo gradito regalo.

Amazon: come ottenere il buono sconto di 8 euro

Amazon ha deciso di premiare i consumatori fedeli e deliziare gli occasionali, non sarà rivolto a tutti, infatti sarà valido solo per chi è stato invitato a creare una lista attraverso un’email, o ha ricevuto una notifica push o ha visualizzato comunicazioni marketing relative all’offerta Amazon.it dalle ore 00:01 del 24 aprile 2019 alle ore 23:59del 19 giugno 2019.

La nuova iniziativa consente di vincere lo sconto messo in palio, sempre per quantitativi limitati, solo per chi crea una lista desideri per la prima volta ed aggiunge al suo interno almeno tre articoli di Amazon.it con una spesa minima di 30,00 euro. L’offerta è valida fino alle 23.59 del 19 giugno 2019 e per i fortunati clienti che si saranno aggiudicati la promozione, riceveranno una comunicazione entro il 3 luglio 2019 e sarà valida solo sui prodotti spediti direttamente da Amazon.

Esclusa la lista dei desideri

Da precisare per tutti quelli che, invece, hanno creato precedentemente una lista dei desideri sul proprio account Amazon, non avranno diritto ad usufruire dell’offerta.

Per qualsiasi informazione, basta andare nella pagina in cui sono riportati tutti i termini e le condizioni della promozione, dove sarà anche possibile verificare se si rientra tra quelli idonei oppure no.