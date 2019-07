Il decreto-legge n. 4/2019 ha reso la possibilità di accedere alla pensione anticipata o di vecchiaia con il cumulo contributivo gratuito. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni ci sono tanti aspetti da valutare, tra questi l’aspetto temporale dell’erogazione del TFR o TFS, la cosiddetta “buonuscita”

Pensione anticipata e blocco TFS

Salve, ho 63 anni compiuti e sono in pensione anticipata sfruttando l’opzione del cumulo dei contributi pari a 43 anni e 4 mesi in Ago prima e successivamente in INPDAP (ora INPS), dal 01/01/2019 ricevo la pensione in liquidazione provvisoria. La mia perplessità è n relazione al trattamento di fine servizio (anche se a conoscenza dei tempi) per avere tale diritto secondo l’opzione del cumulo dovrei aspettare di avere età pensionabile (67 anni) più un anno e 90 giorni per la prima parte. È come lavorare per 48 anni, non so cosa ne pensate e come si potrebbe ovviare.

Spero in una vostra riposta

Il cumulo contributivo allontana il TFS

La circolare Inps attuativa, oltre a chiarire i benefici del cumulo gratuito, chiarisce anche che i dipendenti della Pubblica Amministrazione ce cessano il servizio per il pensionamento di vecchiaia avrà diritto al TFR o TFS non prima di 12 mesi.

Per chi invece esce dal lavoro con la pensione anticipata, sempre usufruendo del cumulo gratuito, la data di erogazione della buonuscita potrebbe slittare di anni.

In effetti il lavoratore che sceglie la pensione anticipata con il cumulo contributivo gratuito, potrà percepire il TFS o il TFR al compimento dell’età pensionabile attualmente di 67 anni, trascorsi dodici mesi. Ricordiamo che il trattamento di fine servizio per i dipendenti pubblici è diviso in rate, infatti i dodici mesi si riferiscono solo alla prima parte. Per maggiori informazioni consigliamo di leggere: TFS per dipendenti pubblici: tempi di erogazione in base alla tipologia di pensionamento

Le modalità e i tempi del TFS per i dipendenti pubblici sono stati discussi anche nelle aule dei Tribunali, senza nessun esito positivo. È possibile accedere all’anticipo al TFS anche se al momento non è ancora operativo in quanto manca l’accordo con le banche. Può trovare tutte le informazioni in quest’articolo: Anticipo TFS fino a 45mila euro, come fare domanda