APE Social 2019: la prima scadenza entro marzo

Per la presentazione della domanda per accedere all’APE Sociale la scadenza è stata prorogata per tutto il 2019.

Per la richiesta all’INPS di Certificazione del diritto al trattamento, la data ultima utile è il 31 marzo. L’articolo 18 del decreto 4/2019 posticipa al 31 dicembre 2019 l’ultima data utile per la sperimentazione dell’anticipo pensionistico a carico dello Stato.

APE Sociale: le scadenze

31 marzo 2019: prima scadenza per presentare la richiesta all’INPS per la certificazione del diritto all’APE sociale. L’istituto di previdenza trasmetterà la risposta entro il 30 giugno 2019.

15 luglio 2019: seconda scadenza per la richiesta della certificazione del diritto, on questo caso con la risposta INPS arriva più tardi, entro il 15 luglio 2019.

30 novembre 2019: l’ultima data utile, in questo non c’è la certezza dell’accesso al beneficio in presenza dei requisiti. L’INPS provvederà ad accettare queste domande solo se ci sono ancora risorse disponibili.

APE Sociale: le domande

Le domande si presentano utilizzando i moduli disponibili sul sito INPS. Bisogna prima inoltrare la richiesta di certificazione del diritto e solo dopo averla ricevuta si può richiedere l’accesso al beneficio.

Nel momento in cui già si è in possesso dei requisiti al momento della richiesta di certificazione, è possibile presentare contestualmente la seconda domanda, per l’accesso all’APE Sociale.

APE Sociale: la decorrenza

Il trattamento verrà erogato il 1° giorno del mese successivo o al massimo entro il 1° febbraio 2019.

APE Sociale: i beneficiari

Facciamo presente che possono presentare domanda anche chi ha raggiunto i requisiti negli anni precedenti, ma che non ha fatto richiesta dell’APE sociale. Anche chi è già in possesso della certificazione del diritto, ottenuta nel 2018, e non ha presentato domanda può farlo.

Tutte le altre regole inerenti sono contenute nella circolare INPS 34/2018.

I requisiti per accedere al diritto dell’Ape sociale oltre all’età di 63 anni bisogna appartenere ad una delle seguenti tipologie di lavoratori:

Disoccupati per licenziamento o dimissioni per giusta causa o scadenza contratto a termine che abbiano terminato da tre mesi di utilizzare gli ammortizzatori sociali. Nel caso in cui si è percepito la disoccupazione alla scadenza di un contratto a termine, c’è bisogno di almeno 18 mesi di lavoro dipendente nei tre anni precedenti. Il requisito contributivo è di 30 anni.

Caregiver che assistono da almeno sei mesi coniuge o parenti di primo grado conviventi con handicap in situazione di gravità, altrimenti parenti e affini fino al secondo grado sempre che i genitori o il coniuge del parente con handicap grave abbiano almeno 70 anni o siano a loro volta in condizioni di disabilità. Il requisito dei contributi è sempre di 30 anni.

Lavoratori con disabilità pari almeno al 74% e 30 anni di contributi.

Addetti a mansioni gravose: devono far parte di una delle 15 categorie previste dalla normativa, e svolgere tali attività gravose da almeno sei anni negli ultimi sette oppure sette anni negli ultimi dieci, mentre il requisito contributivo é di 36 anni.

Ape sociale: requisiti al momento della domanda

I requisiti sopra esposti devono essere posseduti per il 31 dicembre 2019, quindi non è necessario averli al momento della presentazione della domanda di certificazione del diritto.

Ma invece ci sono dei requisiti che bisogna averli già al momento in cui si presenta la prima domanda, come ad esempio per:

I disoccupati devono aver finito di utilizzare la disoccupazione senza aver trascorso o tre mesi;

I caregiver devono già convivere da almeno sei mesi con il parente con handicap in situazione di gravità.

Lavoratori con disabilità devono essere nella condizione di disabilità nel momento di presentazione della domanda.

Addetti a mansioni gravose devono far parte di una delle 15 categorie previste.

Gli altri requisiti possono essere maturati successivamente, ovviamente entro il 31 dicembre 2019.

Vi invitiamo a leggere la Circolare Inps 15/2019 per tutte le istruzioni.

Pensione anticipata APE Sociale, tre date per fare domanda, le novità Inps