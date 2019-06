Arretrati Reddito di cittadinanza, saranno riconosciuti?

Il Reddito di cittadinanza consiste in un sostegno per famiglie in difficoltà che mira al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. L’importo viene accreditato mensilmente su una carta prepagata, chiamata “cartaRdc”. Per beneficiare del reddito di cittadinanza sono richiesti particolari requisiti, tra cui il possesso di auto di nuova immatricolazione nei due anni precedenti dalla domanda del beneficio. In quest’articolo rispondiamo ad un quesito di un nostro lettore.

Buongiorno, come da oggetto volevo chiedervi se mi spettano eventuali arretrati dei mesi antecedenti alla mia domanda di Rdc essendo la stessa accettata con il primo importo il mese di maggio. Cordialità

Per rispondere a questa domanda, facciamo riferimento al decreto-legge n. 4/2019, il quale chiarisce che il RDC verrà erogato dal mese successivo alla presentazione della domanda. Quindi, indipendentemente dai tempi impegnati dall’Inps per valutare l’idoneità del beneficiario, e successiva erogazione, la regola dovrà essere rispettata.

Riepilogando, il RDC le doveva venire erogato dal mese successivo alla domanda, se è passato più tempo di quello previsto nel decreto, le verranno riconosciuti gli arretrati.