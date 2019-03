Aspettativa di vita: pensione con stop alla legge Fornero, ma non per tutte

Si può dire, che sono stati favoriti i lavoratori che anticipano la pensione, mentre chi ha deciso di andare con la normale pensione con l’anzianità contributiva che è riuscito ad accumulare nell’arco della vita lavorativa, che non può essere inferiore a un minimo di 20 anni di contributi, subisce anche l’aumento dell’aspettativa di vita entrato in vigore con la legge Fornero.

Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia, i requisiti dal 1° gennaio 2019 sono 67 anni di età e un minimo di 20 anni di contributi .

Il Decreto Legge n. 4/2019 contiene la riforma pensione con l’introduzionee della Quota 100 e il blocco dell’aspettativa di vita per la pensione anticipata , Opzione donna e lavoratori gravosi , non sono incluse tutte le forme pensionistiche.

Aspettativa di vita e pesione di vecchiaia , ci si chiede cosa prevede il decreto, analizziamo un quesito di un nostro lettore: Vorrei avere un chiarimento. Con l’attuale decreto che ha abolito l’aspettativa di vita, si va in pensione a 67 anni o a 66 anni e 7 mesi? Grazie

Per una risposta dei nostri esperti scrivi a consulenze@notizieora.it I nostri esperti risponderanno alle domande in base alla loro rilevanza e all'originalità del quesito, rispetto alle risposte già inserite in archivio.