Lavoro assunzioni: 1500 posti con Aprc in Piemonte

In particolare, le offerte di lavoro saranno rivolte al territorio della regione del Piemonte, dove il gruppo francese darà vita ad un nuovo polo logistico a Vercelli, il quale prevede ben 1500 assunzioni a tempo indeterminato di personale.

Il profilo

Per chi non lo sapesse, l’Aprc è una holding francese operante nei settori della logistica e dello sviluppo immobiliare e di edifici industriali. Fu fondato nel 2006 con sede principale a Lione, in Francia e lavora a livello internazionale

Il lavoro con Aprc Vercelli

Nella regione piemontese la struttura del nuovo polo di logistica sorgerà presso la località di Larizzate e si presuppone che in tutto il numero dei posti di lavoro saranno ben circa 1500 da coprire. Ma all’inizio, saranno assunti solo tra gli 800 e i 1000 i lavoratori presso il centro logistico, anche se non è da escludere che il lavoro aumenterà e quindi sarà richiesta ulteriore manodopera.

Il progetto

Il nuovo polo logistico servirà 6 aziende e sarà composta da 3 capannoni i quali sorgeranno accanto al centro distribuzione Amazon, nella zona industriale di Larizzate. La struttura andrà a ricoprire una superficie di circa 190mila metri quadri e sarà la prima sede italiana di Aprc. La struttura, inoltre, inizierà ad essere costruita verso la metà del 2019, per concludersi entro un biennio.

I profili professionali

Sono richiesti, in particolar modo, secondo alcune notizie, persone che posseggono il diploma, alla quale saranno riservati alcuni posti che costituiranno il 50% della forza lavoro. La restante parte spetterà invece per i candidati con licenza media (30%) e di laureati(20%).

Il lavoro offre dei contratti a tempo indeterminato e sarà richiesto anche l’aiuto di università e istituti scolastici locali.

Come mi candido?

E’ troppo presto per parlare di candidatura dato che la struttura non è stata ancora realizzata, pertanto sarà possibile candidarsi al lavoro in seguito alla costruzione del polo. Ma di solito è possibile candidarsi Aprc attraverso l’area dedicata alle carriere “Lavora con noi” del portale web aziendale, da cui è possibile prendere visione delle posizioni aperte e candidarsi, inviando il cv tramite l’apposito form online.