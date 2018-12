Lavoro: 2500 posti per l’estate 2019 con Bluserena

Assunzioni di 2500 lavoratori per l’estate 2019, a lanciare la candidatura è la società Bluserena. Per chi non la conoscesse, Bluserena SpA è una catena italiana di hotel e villaggi vacanze a 4 e 5 stelle, che ha la sede principale a Pescara. Fa parte del Gruppo Carlo Maresca, che si occupa di immobili e non solo, e grazie a Bluserena, opera anche nel settore turistico e ricettivo. L’azienda nasce nel 1985, ed è attivo ancora oggi in Abruzzo, Calabria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Piemonte.

Lavoro estivo 2019 con Bluserena

Si cerca del personale per lavorare nelle diverse strutture dell’azienda per l’estate 2019. Si parla di più di 2500 i posti di lavoro nei vari alberghi e resort situati in Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. 200 aspiranti candidati saranno inseriti in due nuove Academy formative gratuite, cioè la Chef Academy, che offre percorsi formativi per Capi Partita e Demi Chef di cucina, e della Hotel Management Academy, per formare Addetti del Management alberghiero.

Le offerte di lavoro:

• Economi – Pescara, Cagliari, Agrigento, Taranto, Brindisi;

• Direttori e Vice Direttori – Pescara, Cagliari, Agrigento, Taranto, Brindisi;

• Executive Chef – Taranto;

• Primo e Secondo Chef – Pescara, Cagliari, Agrigento, Taranto, Brindisi;

• Cuochi Capo Partita, Demi Chef e Commis di cucina – Pescara, Cagliari, Agrigento, Taranto, Brindisi;

• Pasticceri e Pizzaioli – Pescara, Cagliari, Agrigento, Taranto, Brindisi;

• Macellai – Pescara, Cagliari, Agrigento, Taranto, Brindisi;

• Primo e Secondo Maitre, Camerieri di Sala e Chef de Rang – Pescara, Cagliari, Agrigento, Taranto, Brindisi;

• Barman e Baristi – Pescara, Cagliari, Agrigento, Taranto, Brindisi;

• Front Office Manager, Segretari di Ricevimento, Governanti Hotel e Manutentori – Pescara, Cagliari, Agrigento, Taranto, Brindisi;

• Laureati e diplomati per tirocini formativi, settori Ricevimento, Booking, Qualità, Sicurezza sul lavoro, Economato, Amministrazione del personale, Contabilità – Pescara, Cagliari, Agrigento, Taranto, Brindisi.

I corsi di formazione per 200 candidati

Come abbiamo già detto, essi saranno catapultati nella Chef Academy e nella Hotel Management Academy, per partecipare a 6 percorsi formativi con lo scopo di avere un lavoro presso Bluserena.

Ecco i seguenti corsi da seguire:

-corso per Capo Partita

– corso per Demi Chef

-corso Front e Back Office Management

– corso Direzione locale e corporate

-corso Management delle Risorse Umane nel settore alberghiero

– corso Economato e Ufficio acquisti.

I corsi di formazione partiranno a gennaio presso il Serena Majestic Hotel Residence di Montesilvano (Pescara). Si parteciperà gratuitamente e gli allievi avranno vitto e alloggio gratis. Bisogna però superare un’apposita selezione, in base ai titoli di studio e delle esperienze di lavoro.

I candidati ai percorsi di formazione per l’area cucina potranno sottoscrivere un contratto di lavoro per entrare nelle brigate di cucina dei resort e hotel Bluserena per il periodo estivo, ovviamente, però, prima devono superare la selezione. Chi parteciperà all’Academy per l’area manageriale avranno la facoltà di svolgere un tirocinio nei resort e hotel della società, da maggio a settembre, con rimborso spese mensile, vitto e alloggio gratuiti.

Altre offerte di lavoro

Parliamo nella zone di Montesilvano, in provincia Pescara, ci sono offerte di lavoro come Direttore Sales & Marketing e Tecnico Esperto in Sicurezza sul lavoro e HACCP.

I requisiti richiesti

Bluserena assume anche a giovani senza esperienza che potranno svolgere stage o assunzioni in ruoli generici. E’ richiesta la conoscenza di lingue straniere, mentre per lavorare presso gli Uffici è indispensabile saper utilizzare il pacchetto Office.

Il lavoro

Coloro che saranno assunti avranno contratti a tempo determinato per i periodi di interesse, appunto quello stagionale, ma il Gruppo offre anche possibilità di inserimenti a tempo indeterminato. Per coloro che saranno selezionati ma che risiedono a più di 30 km di distanza dalle sedi di lavoro sono previsti vitto e alloggio all’interno delle strutture di inserimento.

Come mi candido?

E’ bene visitare la pagina dedicata alle ricerche in corso del Gruppo – Bluserena “Lavora con noi”, dov’è possibile registrare il curriculum vitae nell’apposito form ed è possibile inviare un’autocandidatura per tutto l’anno in vista di prossime selezioni per lavorare in Bluserena.