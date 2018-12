Offerte di lavoro: Bialetti cerca personale

La Bialetti Industrie SpA è un’azienda italiana che produce strumenti per cottura e piccoli elettrodomestici, infatti è molto famosa per le caffettiere. L’azienda nasce nel 1919, all’epoca era un’officina che produceva semilavorati in alluminio, ma solo nel 1933 grazie alla produzione della Moka Express, inventato da Alfonso Bialetti, fondatore del marchio, arriva la fama nazionale e non solo. La sede principale si trova in Lombardia, precisamente a Coccaglio, presso Brescia, in Via Fogliano n. 1, ma ha numerosi negozi sparsi per tutta Italia, oltre che in Romania e Turchia, ed ha un’importante sede commerciale in Francia, a Parigi. Vediamo in concreto il lavoro che offre Bialetti.

Le offerte di lavoro

Bialetti cerca qualsiasi tipologia di candidato, anche giovani senza esperienza, i quali avranno opportunità di stage Bialetti, da svolgere in varie aree aziendali.

E’ possibile partecipare alle selezioni nelle varie sedi dell’azienda, come in Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Emilia Romagna, Toscana, Puglia, Campania e Sicilia.

Bialetti offre lavoro nei negozi come:

ADDETTI VENDITA

Dove: Venezia, Milano e provincia (Vignate, Peschiera Borromeo), Novara, Erba (Como), Aiello del Friuli (Udine), Gravellona Toce (Verbano – Cusio – Ossola), Lucca, Savignano sul Rubicone (Forlì Cesena), Roma, Parma, Ravenna, Modica (Ragusa), Bari e provincia (Casamassima, Molfetta), Eboli (Salerno)

Info: assistenza clienti, visual merchandising con allestimento di spazi espositivi e vetrine, gestione magazzino e cassa, buona conoscenza delle tecniche di vendita e doti comunicative, relazionali e commerciali. Buone capacità organizzative e disponibilità al lavoro su turni, anche nei giorni festivi.

STORE MANAGER

Dove: Piantedo (Sondrio), Ferrara

Info: richiesti almeno 2 anni di esperienza in tale ruolo. Senso di leadership e gestione del team di negozio. Pianificazione e organizzazione del lavoro, e ottime competenze comunicative e di relazione.

Lavoro in sede:

Dove: Coccaglio (Brescia)

STAGE HR – RECRUITING

Info: si cercano neolaureati, con buona conoscenza dell’Inglese e del francese. Ottimo uso di Word, Excel e Power Point, e capacità di relazione e comunicazione. Buone doti organizzative e flessibilità.

STAGE DEMAND PLANNING & CUSTOMER SERVICE

Info: richiesta laurea in Ingegneria Gestionale o Economia, utilizzo di Excel a livello avanzato e conoscenza della lingua inglese. Capacità di analisi e ottime doti di comunicazione e relazione.

SPECIALISTA HR AMMINISTRAZIONE

Info: richiesti un diploma o una laurea, e conoscenza ottima del francese. E’ necessario lavorare per scadenze ed ottima padronanza del pacchetto Office, posta elettronica e di internet.

I giovani ed il lavoro con Bialetti

Per i giovani è molto importante il tirocinio con una durata solita di 6 mesi, in tutte le aree dell’azienda, in base all’attitudine del giovane. I destinatari degli stage sono studenti e neolaureati, oltre che a candidati in possesso con master universitario, provenienti da tutte le facoltà e specializzazioni.

Bialetti offre lavoro anche ai professionisti

I professionisti possono trovare lavoro sia in ambito Retail, presso i punti vendita Bialetti in Italia, oltre che negli uffici delle sedi centrali, in area Corporate. I n tal caso sono richiesti professionisti nei seguenti settori:

– Marketing, Comunicazione;

– Vendite nazionali e internazionali;

– Retail;

– Ricerca & Sviluppo e Qualità;

– Acquisti, Supply Chain, Produzione e Logistica;

– Sistemi Informativi;

– Amministrazione, Finanza, Controllo di Gestione;

– Risorse Umane.

La selezione

Per i giovani, la selezione prevede un Assessment di gruppo con esercitazioni e simulazioni e interviste individuali con gli addetti alle Risorse Umane e con i Responsabili funzionali. Al contrario, per i professionisti la selezione consiste in un primo colloquio con la funzione Risorse Umane, continuerà con colloqui con il futuro Responsabile ed i Manager di linea, oltre che alla possibile inclusione delle prove integrative, finalizzate a valutare al meglio i candidati prima dell’offerta lavorativa.

Come mi candido per il lavoro?

E’ possibile candidarsi attraverso il portale riservato alle carriere e selezioni del Gruppo, Bialetti “Lavora con noi”, collegando il cv con l’apposito form online.

Ma Bialetti possiede anche una pagina aziendale sul social network professionale LinkedIn.