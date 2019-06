Di recente il Ministero della Giustizia ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dei nuovi bandi di concorso volte all’assunzione di nuovo personale. Vi indichiamo, per precisone la Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.136 del 12-06-2019. In essa è riportato il bando in questione il quale è stato realizzato con lo scopo di assumere circa ben 1850 unità nel ruolo di Funzionari Giudiziari con tanto di contratto di lavoro a tempo indeterminato. Di seguito, nell’articolo, scopriamo le informazioni salienti da conoscere.

Sulla Gazzetta Ufficiale il Ministero della Giustizia presenta il Concorso per 1850 Funzionari Giudiziari

Facendo riferimento al decreto del giorno 18 aprile 2019, il quale si occupa di disciplinare le modalità di reclutamento di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria, il Ministero della Giustizia ha presentato sulla Gazzetta Ufficiale delle nuove procedure concorsuali volte all’assunzione di nuovo personale.

In totale sono ben 1850 i vincitori del concorso i quali saranno inseriti nel ruolo di Funzionario Giudiziario, per la precisione, un’ area funzionale terza, fascia retributiva F1. Ma non si parla solo di concorso: sulla gazzetta è stato pubblicato anche un provvedimento che prevede anche la copertura di 903 posti da inserire nel ruolo di Assistenti Giudiziari, area funzionale seconda, fascia retributiva F2.

Le assunzioni appena citate avverranno grazie allo scorrimento dalla graduatoria che a sua volta deriva dal concorso per Assistente Giudiziario, il quale si è concluso nell’anno 2016, pubblicata nella GU del 22 novembre 2016 – 4 Serie Speciale n. 92.

Quali sono i requisiti richiesti per poter provare il concorso sopra riportato?

I requisiti principali e fondamentali per poter fare domanda sono i seguenti:

• laurea triennale o magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in Giurisprudenza, Economia e Commercio o Scienze Politiche, oppure titolo di studio equipollente;

• conoscenza di una lingua straniera;

• conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di office automation più diffuse.