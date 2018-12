Offerte di lavoro: Esselunga a Brescia offre 900 posti

Più nello specifico, Esselunga assume in occasione dell’apertura del nuovo polo logistico situato a Brescia. Infatti, il famoso Gruppo italiano, operante nella Grande Distribuzione Organizzata, darà vita ad un maxi centro distributivo nella provincia di Brescia che fornirà lavoro a ben 900 futuri lavoratori sul territorio provinciale. Scopriamo insieme delle maggiori informazioni al riguardo.

Esselunga, cos’è?

Esselunga SpA è una società che ha la sua sede principale a Limito di Pioltello , in provincia di Milano, ed è attiva nel settore della GDO. Nasce nell’anno 1957 ed oggi possiede più di 150 superstore e supermarket nelle seguenti regioni: Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Liguria e Lazio. Esselunga negli ultimi anni ha offerto lavoro ad oltre 23mila dipendenti.

Esselunga offre lavoro

Come abbiamo già detto, l’azienda Esselunga offre lavoro in particolare nel nuovo polo logistico dell’azienda GDO che tra poco tempo vedremo ultimato nel territorio bresciano. Nella fattispecie, si parla di un centro logistico molto grande dal punto di vista dimensionale, potrebbe somigliare ad una specie di cittadella posizionata nella cittadina di Ospitaletto. Infatti, la Giunta comunale di Ospitaletto ha da poco approvato il progetto per la realizzazione di questo nuovo maxi polo dove si lavorerà all’ambito logistico della società che offrirà lavoro a 900 persone.

Assunzioni polo logistico

Il nuovo polo logistico di Esselunga sarà creato in una zona dove un tempo sorgeva l’acciaieria Stefana. Il sito sarà bonificato e riconvertito, e nella sostanza, si tratta di una serie di grandi capannoni, che coprono una superficie totale di 650mila metri quadri. I lavori per il progetto dovrebbero partire a settembre 2019 e dovrebbero finire entro i prossimi 3 anni.

Per questo progetto sono stati investiti ben 500 milioni di euro, cifra che in parte servirà anche a terminare delle opere di urbanizzazione e la costruzione di una pista ciclabile, un’area verde e un parcheggio aperti ai cittadini, interamente a carico del Gruppo.

I requisiti richiesti per assunzioni Esselunga

Attenzione: ben 120 posti dei 900 prima citati spetteranno agli ex dipendenti della Stefana. Sono molto varie le figure richieste: si dal lavoro di operaio, a quello di mulettista, per passare al ruolo degli addetti fino a quello degli impiegati.

Come mi candido?

Dato che i lavori inizieranno nel mese di settembre 2019, i futuri candidati interessati a lavorare nel polo della logistica dovranno attendere la realizzazione della struttura e l’apertura della campagna di recruiting. Ma con molta probabilità, le candidature per il lavoro sarà possibile farle attraverso la pagina online alle offerte di lavoro della società Esselunga. Ovviamente, deve essere inviato il cv tramite l’apposito form.