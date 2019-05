L’azienda di Fastweb è uno dei principali operatori di telecomunicazioni presente in Italia, potendo contare su ben 2,5 milioni di clienti, a cui offre una vasta gamma di servizi voce e dati, fissi e mobili, a famiglie e imprese. E’ un’azienda giovane dato che nasce a Milano nel 1999 con la volontà di creare una rete in fibra ottica e l’adozione del protocollo IP per la trasmissione di voce, dati e video. Ma non è finita qui: un altro scopo di Fastweb è quello di raggiungere con la rete ultrabroadband 13 milioni di famiglie (ovvero il 50% della popolazione), di cui 5 milioni con tecnologia Ftth e velocità fino a 1 Gigabit e 8 milioni con tecnologia FttCab e velocità fino a 200 Megabit per secondo.

Oggi Fastweb è presente in tutta Italia con 18 sedi in varie città italiane, dove lavorano circa 2.500 dipendenti e 20 punti vendita monomarca di proprietà.

Ma vediamo nel dettaglio com’è lavorare per Fastweb e quali sono i profili richiesti

Assunzioni Fastweb: i profili richiesti

E’ possibile trovare lavoro nei seguenti settori:

• Administration

• Consumer & Small Business

• Digital Transformation

• Enterprise

• Human Capital

• Internal Audit

• Legal Affairs

• Marketing & Customer Experience

• Technology

I benefici di lavorare con Fatsweb

Questa azienda permette soprattutto la conciliazione Vita-Lavoro con questo pacchetto:

• Smartworking: ad oggi attivo 4 gg/mese per 1760 dipendenti

• Seminari informativi sull’argomento

• Servizi In Ufficio: ricezione pacchi personali, maggiordomo on line, colazione e pranzo in cortile

Inoltre, dispone anche delle seguenti agevolazioni:

• interessanti benefit / agevolazioni su Assicurazioni e Salute (spese mediche / visite)

• sport, Cultura e tempo libero: allenamenti gratuiti e sconti per biglietti eventi sportivi; sconti e rateizzazioni in busta paga per abbonamenti trasporto pubblico locale; convenzioni e agevolazioni per car sharing

Oltre che a numerose possibilità di istruzione:

• Convenzioni e agevolazioni con strutture accreditate per campus estivi e invernali

• Acquisto agevolato con rateizzazione in busta paga per libri scolastici

• Concorso digital “Vola Alto” per figli dipendenti dai 6 ai 12 anni

Fastweb cerca laureandi

Fastweb permette ad i laureandi di realizzare una tesi di laurea in azienda, con l’aiuto anche di personale con consolidata esperienza e specializzazione.

Requisiti richiesti:

• essere laureando magistrale in Ingegneria TLC, Elettronica, Informatica e Gestionale

• essere appassionato di reti, infrastrutture ICT, nuovi servizi

• conoscenza fluente della lingua inglese

Inoltre, lo stage, che dura ben 6 mesi, prevede anche un rimborso per le spese mensili. Se siete interessati vi proponiamo due date dove poter incontrare l’azienda:

-Job Fair del politecnico di Bari, mercoledì 29 maggio a Bari

-Career Day Brain at Work Roma Edition, giovedì 26 settembre a Roma

Fastweb cerca neolaureati e laureandi

Requisiti richiesti:

• essere laureato/laureando magistrale in Ingegneria TLC, Elettronica, Informatica, Energetica, Elettrica e Gestionale

• essere appassionato di reti, infrastrutture ICT, nuovi servizi

• conoscenza fluente della lingua inglese

Anche questo stage prevede 6 mesi di tempo e un rimborso per le spese mensili. E anche per questa offerta, avrete la possibilità di incontrare l’azienda nelle date sopra riportate.

Lavorare con Fastweb, altri profili richiesti

• Product Manager GoToMarket Residenziale

• Junior IT Solution Architect OSS

• IT Senior Analyst OM & CRM

• Salesforce Senior Developer- Bari/Milano

• Salesforce Analyst – sede Bari/Milano

Come mi candido?

Vi consigliamo di visitare la sezione “Lavora con noi” del sito aziendale. E’ necessario effettuare la registrazione, a cui seguirà un percorso on line con diversi test. Dopo la fine del test, vi saranno detti i vostri punti di forza e le aree di miglioramento. Infine, sarete contatti dalle risorse umane di Fastweb in caso positivo.