A ideare il concorso è la Commissione RIPAM, la quale, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4 Serie Speciale Concorsi ed esami n. 59 del 26 luglio 2019, il bando che vede il reclutamento di personale amministrativo non dirigenziale per ruoli del Ministero della Giustizia, con contratto a tempo indeterminato.

Come già è stato anticipato dal titolo, è prevista l’assunzione di 2329 risorse da posizionare negli uffici giudiziari su tutto il territorio nazionale, tranne che in Valle d’Aosta.

Chiunque riuscirà a superare tale concorso, diventerà funzionario, nell’area funzionale terza, fascia retributiva F1.

Le assunzioni interesseranno gli anni che vanno dal 2019 al 2021.

Sono previsti anche 903 posti di lavoro in qualità di Assistenti Giudiziari, nella area funzionale seconda, fascia retributiva F2, attraverso lo scorrimento dalla graduatoria facente riferimento al concorso per Assistente Giudiziario del 2016, pubblicata nella GU del 22 novembre 2016 – 4 Serie Speciale n. 92.

Maxi concorso per lavorare nel Ministero della Giustizia

Il bando RIPAM si divide nei seguenti posti:

• n. 2.242 posti per Funzionari giudiziari nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria;

• n. 39 posti per Funzionari amministrativi nei ruoli del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

• n. 20 posti per Funzionari dell’organizzazione e delle relazioni nei ruoli del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria;

• n. 28 posti per Funzionari dell’organizzazione nei ruoli del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

Inoltre, si parla di una possibile riserva del 30% dei posti per i volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate che sono stati congedati nel corso del periodo di rafferma, i volontari in servizio permanente, gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.

Quali sono i requisiti?

I requisiti generali per partecipare a tale concorso sono:

– cittadinanza italiana o straniera, in linea con le condizioni di cittadinanza previste dal bando;

– avere 18 anni;

– possessione della laurea triennale o magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze politiche, Scienze dei servizi giuridici, Scienze dell’economia e della gestione aziendale, Scienze economiche, Scienze politiche e delle relazioni internazionali, Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica, Scienze dell’economia, Scienze economico aziendali, Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, Relazioni internazionali, Scienze della politica, Scienze delle pubbliche amministrazioni, Scienze per la cooperazione allo sviluppo, Sociologia, Studi europei, Servizio sociale e politiche sociali, Sociologia e ricerca sociale, Ingegneria industriale, Statistica, Scienze e tecniche psicologiche indirizzo psicologia del lavoro e dell’organizzazione del lavoro, Scienze statistiche e demografiche, Ingegneria gestionale, Metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali, Statistica demografica e sociale o Servizio sociale e politiche sociali, oppure titolo di studio equiparato o equipollente;

– idoneità fisica;

– qualità morali e di condotta facendo riferimento all’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

–in piena possessione di tutti i diritti civili e politici;

– non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

– non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;

–non essere oggetto di condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

– posizione regolare rispetto agli obblighi di leva per i candidati soggetti agli stessi.

Il concorso

Il concorso prende in grande considerazione i titoli e l’espletamento di diverse prove d’esame.

Esso è costituito dal seguente iter: una prova preselettiva, un esame scritto ed un colloquio.

Per quanto riguarda gli ultimi due, essi verteranno su argomenti che si basano sui singoli profili professionali messi a bando.

Come mi candido?

Per poter partecipare al concorso, bisogna presentare la domanda in via telematica, attraverso l’apposita procedura presente nella pagina web Ministero Giustizia “Concorsi”.

La domanda deve essere presentata entro il 9 settembre 2019, seguendo le modalità indicate nell’avviso pubblico e nella guida presente nella compilazione del modulo telematico.

