Per il 2019 le Ferrovie dello Stato stanno ha realizzato un piano di assunzione che prevede l’inserimento di oltre 4.000 risorse. Il piano prende il nome di Piano Industriale FS per il 2019 – 2023, ed è un programma di sviluppo del Gruppo che ha come scopo quello di creare 15mila posti di lavoro per i prossimi 5 anni e di 120mila opportunità di impiego l’anno grazie all’indotto nel prossimo quinquennio.

Le offerte di lavoro con Ferrovie dello Stato

Le Ferrovie dello Stato sono alla ricerca di Macchinisti, Capi Stazione, Tecnici e Operatori per la manutenzione di rotabili e infrastrutture, ma anche altre figure di carattere tecnico operativo.

Ma non vi rammaricate perché durante l’anno vengono aperte le selezioni per altri profili, che riguardano anche il settore amministrativo.

Attualmente, il gruppo offre lavoro nelle zone della Lombardia e Toscana e le figure richieste sono:

Gruisti per Terminal Italia– Segrate (Milano)

È richiesto il possesso di diploma e della patente di guida di categoria B.

La conoscenza dei principali applicativi Office e SAP, la residenza in Lombardia ed esperienza pregressa nel settore ferroviario, per quanto riguarda il carico dei carri, del trasporto di merci pericolose, dei mezzi di sollevamento.

C’è la possibilità di candidarsi entro e non oltre il 13 agosto 2019.

Esperto verifiche e sanzioni per BUSITALIA SITA NORD – Firenze

Tale offerta è indirizzata ai laureati in Giurisprudenza, Economia o Ingegneria.

Si cercano persone che abbiano maturato 2 o 3 anni di esperienza in tale ruolo e nel settore dei trasporti.

Si richiede la conoscenza di elementi di diritto amministrativo e penale, di normativa di riferimento di settore, di tecniche di reporting e dei principali processi aziendali.

Inoltre, è richiesta la conoscenza dell’Inglese di almeno di livello medio superiore e la conoscenza di Excel, Access, Word, Outlook e strumenti gestionali.

Infine, è richiesto il Linguaggio VBA (Visual Basic for Application) ad un ottimo livello.

È possibile candidarsi entro e non oltre il 28 luglio 2019.

Le aree di inserimento

Le risorse saranno inserite nei seguenti settori e aree aziendali:

Reparto di Ingegneria

– Ingegneria civile e armamento

– Ingegneria delle Costruzioni

– Ingegneria della Manutenzione

– Ingegneria degli impianti

– Ingegneria delle Tecnologie

– Gestione Commesse Rotabili

– Ricerca e sperimentazione

Produzione e circolazione

– Pianificazione e controllo circolazione

– Programmazione e produzione treno

– Esercizio

– Gestione della Circolazione

Sicurezza

– Sicurezza d’Esercizio

– Sicurezza sul lavoro

– Sicurezza ambientale

Qualità

– Sistema Qualità

Manutenzione

– Programmazione e Gestione Manutenzione rotabili

– Manutenzione armamento e opere civili

Marketing e commerciale

– Manutenzione Impianti Tecnologici

– Marketing e commerciale

– Allocazione capacità e rapporti con IF

Investimenti

– Gestione processo autorizzativo

– Coordinamento progetti di investimento

– Pianificazione e controllo attività di investimento

Acquisti e logica

– Acquisti e attività negoziali

– Assistenza Gare e Appalti

– Logistica

Immobiliare e servizi

– Ingegneria

– Building

– Facility

Staff

– Risorse Umane

– Legale

– Strategia e Pianificazione

– Internal Auditing

– Information Technology e Sistemi

– Amministrazione Finanza e Controllo

– Relazioni Esterne

Visitare il sito per avere maggiori informazioni

Il gruppo di Ferrovie dello Stato ha realizzato un servizio web gratuito riservato al recruiting, che è possibile trovare nell’area Ferrovie dello Stato Lavoro del portale web www.fsitaliane.it.

Tale piattaforma è riservata alle carriere ed è possibile consultare le posizioni aperte presso la società di trasporti, oltre che inserire il cv nel data base aziendale.

Così facendo, si andrà a creare il proprio profilo personale, modificabile in qualsiasi momento, ma anche rispondere online alle offerte di lavoro FS.

La registrazione è naturalmente gratuita sul portale FS Lavoro, e per le successive candidature bisognerà soltanto effettuare il login con le credenziali di accesso scelte per candidarsi agli annunci di interesse.

Non si esclude che durante l’anno sarà sempre possibile inviare una candidatura spontanea in occasione delle prossime selezioni di personale.

Assunzioni Ferrovie dello Stato: cercasi laureandi e neolaureati

L’iter di selezione

Questo settore prevede diversi passaggi. Il primo è quello della valutazione delle candidature online.

Tutte le risorse più interessanti vengono inserite nel processo di valutazione successivo, che è costituito da prove, interviste e colloqui, in base alla figura ricercata, ma anche testi attitudinali, di abilità manuale e linguistici.

Il recruting day

Il gruppo di Ferrovie dello Stato ha realizzato anche i recruting day, giorni di eventi di recruitment, che ha luogo a Roma.

I recruiting day sono rivolti ai laureati, che possono essere inseriti in diversi ruoli con dei contratti a tempo indeterminato.

Vi consigliamo di visitare il sito ufficiale per saperne di più.

Come mi candido?

Per potersi candidare, bisogna visitare la pagina “Lavora con noi” del sito e registrare il curriculum vitae nell’apposito form.