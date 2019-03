Assunzioni Università di 1.511 ricercatori, le novità e come fare domanda

Il Ministro dell’Istruzione Bussetti ha firmato il decreto per le nuove Assunzioni nelle Università Italiane. Quindi prende il via il piano straordinario che riguarda l’assunzione di nuovo personale presso gli atenei italiani. Grazie a tale decreto le università italiane potranno assumere 1.511 nuovi ricercatori come è stato previsto dall’ultima Legge di bilancio.

Assunzioni Università: firmato il decreto per 1.511 nuovi inserimenti

Il ministero dell’Istruzione ha messo in evidenza che questo nuovo piano di assunzioni permetterà l’ingresso negli atenei italiani di nuovi ricercatori impegnati nell’attività di ricerca e di insegnamento. Trascorsi tre anni potranno godere del passaggio al ruolo di professore associato.

Il Ministro fa presente che il numero di ricercatori richiesti è ben di 206 posti in più rispetto al Piano attuato dal governo precedente. Ciò sta a significare che l’attuale governo punta a rilanciare e a sanare il sistema universitario italiano.

Assunzioni Universitarie: la ripartizione delle risorse

Le risorse disponibili saranno ripartite fra le Istituzioni, per un numero complessivo di 1.511 posti di ricercatore secondo i seguenti criteri, riportati sul sito ufficiale del Miur:

a) a ogni Istituzione è attribuita una quota fissa, per un totale di 436 posti, in relazione alla dimensione dell’ateneo data dalla media dei docenti in servizio al 31/12/2010 e al 31/12/2018, come indicato nella seguente tabella: b) 550 posti sono ripartiti fra le Istituzioni in proporzione alla somma degli studenti iscritti entro il primo anno fuori corso (peso 90%) utilizzati nel riparto della quota costo standard dell’FFO 2018 e il numero di borse di dottorato del XXXIII ciclo (peso 10%) utilizzato nel riparto del fondo per le borse post-lauream dell’FFO 2018; c) 270 posti, sono ripartiti fra le Istituzioni in base al valore dell’indicatore della qualità della ricerca IRFS concernente la VQR 2011-2014; d) 255 posti sono ripartiti in proporzione al numero di ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) in servizio al 31/12/2018 in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale moltiplicati per un coefficiente che tiene conto del rapporto tra la somma degli studenti di cui alla lettera b) e il numero di docenti in servizio al 31/12/2018 secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

Rapporto studenti/docenti (X) Coeff moltiplicativo X<15 1 15<=X<30 1,5 X=>30 2

Il link del decreto

Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca in data 7 marzo ha pubblicato il decreto per il “Piano Straordinario 2019 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010”, per consultarlo clicca qui.

