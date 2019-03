Banca Popolare di Bari indagata per truffa ai danni di una donna di 84 anni

Continua l’inchiesta sulla Banca Popolare di Bari che avrebbe svalutato le azioni dei propri risparmiatori accusando per truffa alcuni funzionari per il caso di un’anziana donna di 84 anni che ha acquistato i titolo e ha visto svalutare il proprio capitale.

Banca Popolare di Bari truffa i clienti?

Secondo la procura, infatti l’anziana donna lo avrebbe fatta spinta da raggiri e i funzionari avrebbero approfittato della sua vulnerabilità spingendola ad acquistare prodotti ad elevata rischiosità per un valore di 130mila euro.

La teoria della Procura è sempre la stessa: i funzionari della banca non “avrebbero sufficientemente informato il cliente dei rischi connessi all’acquisto dei titoli”. Truccando le carte e “manipolato il questionario di profilatura del rischio della signora” per “porre le basi – si legge nei documenti firmati dal procuratore aggiunto Roberto Rossi – per la successiva collocazione di strumenti finanziari evidentemente inadeguati alle caratteristiche personali della persona offesa”.

La manipolazione, si legge, sarebbe stata quella di aver “alterato le dichiarazioni sulle strategie di investimento della cliente che nel 2008 dichiarava di orientarsi a favore di investimenti che le consentissero di proteggere il capitale e ricevere flussi di cassa periodici, costanti e prevedibili” e che poi invece successivamente si trovava con un investimento che si attendeva crescite significative “supportando forti oscillazioni di valore”.