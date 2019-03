Bando per 312 Operatori Socio Sanitari, ecco dove e come fare domanda

Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019 è stato pubblicato il bando per l’assunzione di 312 Oss ovvero Operatore Socio Sanitario. Le assunzioni avverranno nei pressi dell’ULSS della regione Veneto.

Concorsi Pubblici: Bando per 312 Oss tutti i dettagli

Finalmente ci sono nuove opportunità Operatori Socio Sanitari. Il nuovo concorso è stato bandito dalla società Zero, società che si occupa dei servizi alle Aziende sanitarie territoriali della Regione del Veneto, e prevede l’assunzione di 312 nuove figure per il ruolo di O.S.S, da assumere con la Categoria B e il livello economico Bs. Tali figure di Operatore Socio Sanitario verranno suddivisi sul territorio in questo modo:

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona: 50 posti;

38 posti Azienda Ulss n. 6 Euganea;

7 posti Azienda Ulss n. 7 Pedemontana;

10 posti Azienda Ulss n. 9 Scaligera;

19 posti Azienda Ospedaliera di Padova;

20 posti Istituto Oncologico Veneto;

19 posti Azienda Ulss n. 1 Dolomiti;

140 posti Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana;

2 posti Azienda Ulss n. 3 Serenissima;

2 posti Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale;

5 posti Azienda Ulss n. 5 Polesana.

Concorso 312 Oss Titoli e requisiti

Per poter accedere al concorso, bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti e titoli:

Essere maggiorenni;

Avere la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;

diploma di scuola secondaria di 1° grado;

attestato di qualifica di operatore socio sanitario conseguito con il superamento del corso di formazione di durata annuale, previsto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2001, recepito dalla Regione Veneto con L.R. n. 20/2001.

Concorso 312 Oss: Prove d’esame

I candidati dovranno presentare domanda di partecipazione entro il 14 aprile 2019 e di seguito dovranno sostenere 2 prove d’esame:

1 prova pratica da eseguirsi sulle tecniche specifiche inerenti alla qualifica professionale richiesta;

1 prova orale che riguarda domande sulle materie della prova pratica, e anche sulla conoscenza della lingua inglese.

Come candidarsi

Gli interessati alla candidatura che sono in possesso dei requisiti sopra citati possono inoltrare la domanda entro il 14 aprile 2019 collegandosi al sito https://aziendazero.iscrizioneconcorsi.it/ e seguendo la procedura indicata.

Per ulteriori informazione vi invitiamo a consultare il bando.

