Bitcoin: compilazione del Quadro RW e criptovalute disponibili, le novità

Bitcoin e criptovalute disponibili, i chiarimenti delle istruzioni alla compilazione del quadro RW. È necessario inserire tra le attività detenute all’estero anche le valute virtuali e, in questo caso, si può anche non indicare il codice dello Stato estero.

Disponibilità di criptovalute

Per quantificare il valore di tale attività, il criterio del costo appare l’unico parametro coerente e risolutivo delle numerose questioni che la disponibilità di criptovalute può comportare.

Obbligo del monitoraggio

Parte della dottrina ritiene che l’obbligo del monitoraggio fiscale non sussista per le valute virtuali quando la persona fisica residente abbia la disponibilità della “chiave privata”, poiché in tal caso l’art. 4 del “Model Tax Convention on Income and on capital” (del 21.11.2017) fisserebbe la presunzione che il luogo di detenzione delle valute virtuali coincida con lo Stato ove il contribuente risulta residente. Più in

particolare, l’obbligo di indicazione nel quadro RW dovrebbe sussistere unicamente quando il contribuente si avvale di prestatori di servizi digitali per la gestione delle chiavi private, quando si tratti di soggetti non residenti.

