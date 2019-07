Bollo auto non pagato, è possibile pagare a rate?

Il bollo auto è la tassa più odiata dagli italiani, in questi giorni sul web si parla della sua abolizione, ma il cammino è ancora lungo e tortuoso. Purtroppo, molti gli automobilisti che alla scadenza annuale dimenticano di pagarla. Un lettore ci scrive: Buondi, non ho pagato bolli auto 2017 e 2018 posso mettermi in regola rateizzando? Sono regione Lombardia. Saluti

Analizziamo se è possibile pagare il bollo auto con la rateizzazione.

Bollo auto non pagato: è possibile mettersi in regola con la rateizzazione?

La tassa automobilistica è un tributo annuale e non prevede la rateizzazione dell’importo, va pagato interamente alla scadenza. È possibile anche pagarlo in ritardo applicando la moratoria in base ai giorni di ritardo.

La Regione Lombardia solo per i tributi regionali che superano l’importo di 2.000 euro per ogni singolo rapporto tributario e per annualità, prevede la rateizzazione su espressa richiesta del contribuente contenente la volontà di esercitare la rateizzazione corredata dal piano di rateizzazione.

