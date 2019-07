Bollo auto pagato con mora in prescrizione, si possono riavere i soldi?

Bollo auto non pagato andato in prescrizione e rimborso eventuale delle somme pagate, analizziamo cosa prevede la normativa rispondendo alle domande poste da un nostro lettore: Buongiorno, avrei un bollo auto del 2017 l’unico che mi è rimasto da pagare …Se poi è da pagare. Vorrei sapere se è andato in prescrizione o mi arriverà con la mora. Come ho pagato gli altri, che da 129 euro, con la mora sono arrivati a 188. Chiedo anche cortesemente se i bolli che ho pagato qualche mese fa: 2014 /2015, li dovevo pagare o se erano già andati in prescrizione, e non dovevo più pagarli? E se non dovevo pagare. Mi restituiscono quanto ho pagato? Dove posso andare per informazioni? Grazie mille Distinti saluti

Bollo auto non pagato: come si calcola la prescrizione

Come spiegato in quest’articolo: Bollo auto non pagato è possibile annullare la cartella esattoriale, il termine di prescrizione del bollo auto è di tre anni. Per facilitare facciamo un esempio pratico: se la tassa automobilistica doveva essere pagata a gennaio 2011 il termine di prescrizione di tre anni si calcola a partire dal 1° gennaio 2012 e scade il 31 dicembre 2014. Quindi, la scadenza è sempre il 31 dicembre trascorsi tre anni dall’anno di scadenza. Nell’esempio dal 1° gennaio 2015 il bollo è prescritto e quindi non è più dovuto. La prescrizione si interrompe con la notifica di pagamento e i termini ripartono da zero.

Nel caso esposto, se le è arrivato l’avviso di pagamento prima dei tre anni, lei doveva pagare la tassa automobilistica in quanto non prescritta. Per controllare può verificare l’esempio che le ho fatto e controllare gli avvisi di pagamento che le sono arrivati. Deve verificare l’arrivo della data di notifica di pagamento.

Anche se prescritto, se si paga il bollo auto, la somma versata non viene restituita, in quanto il bollo è dovuto per il solo possesso di un’auto. La prescrizione è istituto giuridico che permette di estinguere un diritto soggettivo non esercitato dal titolare del debito.