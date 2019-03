Borsa: come valutare un’azienda su cui investire

In uno dei nostri precedenti articoli abbiamo parlato di alcune nozioni fondamentali per iniziare a comprendere il modo di investire il proprio denaro in Borsa, stando attenti fino a che punto si vuole rischiare.

Per procedere con gli investimenti in Borsa bisogna conoscere i due stili fondamentali con cui eseguire le operazioni. Quindi esistono due approcci distinti:

Il growth : si basa sulla crescita rapida, privilegia le aziende quotate a rapida espansione le cui azioni si pensa che abbiano oscillazioni positive in breve tempo,

Nel caso in cui volessimo previlegiare la strategia “value” dobbiamo capire bene il valore delle aziende a cui siamo rivolti all’acquisto delle azioni.

Diamo alcune nozioni fondamentali per capire quando un’azienda è solida e promettente.

Aziende solide e promettente: gli indicatori

Per capire se un’azienda è solida è promettente, occorre considerare diversi valori fondamentali, come ad esempio:

il rapporto prezzo utili (P/E o Price Earning): è il rapporto tra il prezzo di mercato e gli utili per azione che sta ad indicare quanto l’azienda guadagna e potrà incassare in futuro. Più il P/E è alto più ilvalore del titolo sul mercato è alto e viceversa. Se questo valore si presenta molto alto significa che il mercato sovrastima il tasso di crescita di quella società. Cioè paga oggi fino a 20 o 30 o addirittura 50 volte gli utili che potrà produrre in futuro. Quindi quando questo valore è troppo alto bisogna stare molto attenti e capire in che ambito l’azienda opera, nel caso in cui si trattasse di un settore fortemente innovativo, ciò risulterebbe anche ragionevole;

Saper investire è saper guardare oltre

Questi indici, sicuramente, non solo gli unici elementi da considerare per selezionare i titoli su cui puntare ma forniscono importanti parametri da non trascurare.

Facciamo degli esempi come poter valutare nel miglio modo possibile questi indicatori in nostro possesso.

Un rapporto prezzo/utili molto più elevato rispetto alla media di settore e anche alla media storica può indicare due sole cose:

che l’azienda ha straordinarie prospettive di crescita, quindi i suoi titoli sono da comprare;

che il mercato la sta sopravvalutando in termini di rendimenti attesi e quindi è meglio non avventurarsi nel loro acquisto.

Anche quando siamo davanti ad un prezzo inferiore al valore contabile può significare un’opportunità di acquisto a sconto rispetto al reale valore. Ma può anche essere invece indice di una società che sta in difficoltà e tale situazione induce il mercato a scambiarla a un prezzo più basso.

Come abbiamo capito da tutto ciò che si è scritto fin qui, certamente non è semplice comprendere se un titolo è sottovalutato e quindi da comprare. Bisogna prendere in considerazione moltissimi elementi, come: l’utile, la redditività, il rapporto P/E della società in rapporto a quelli di mercato e infine questi indici non sono sicuramente decisivi e definenti. Occorre, quindi approfondire altre conoscenze sull’azienda su cui si intende investire. Altri fattori da dover prendere in considerazione sono:

chi guida e possiede quella società;

quali sono i suoi piani di sviluppo;

l’azienda acquisisce oppure è soggetta ad essere acquistata;

il vantaggio competitivo di dell’azienda rispetto ai suoi competitor;

le prospettive di sviluppo del settore economico in cui l’azienda opera e le possibilità di crescita di quell’azienda in tale ambito.

Sicuramente sono elementi difficilmente misurabili e a volte anche reperibili ed è proprio questo il duro lavoro da dover eseguire per saper individuare i titoli vincenti su cui puntare.

Guadagnare in Borsa: come approcciare agli investimenti