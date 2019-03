Come già abbiamo detto in altri nostri articoli al riguardo di questo argomento, per inoltrarsi nel mondo degli investimenti in Borsa bisogna avere una buona preparazione o rivolgersi ad intermediari competenti e soprattutto affidabili.

Diamo alcune nozioni fondamentali per iniziare a comprendere il modo di investire il proprio denaro in Borsa, stando attenti fino a che punto si vuole rischiare.

Per procedere con gli investimenti in Borsa bisogna conoscere i due stili fondamentali con cui eseguire le operazioni. Quindi esistono due approcci distinti:

Il growth : si basa sulla crescita rapida, privilegia le aziende quotate a rapida espansione le cui azioni si pensa che abbiano oscillazioni positive in breve tempo,

si basa sulla crescita rapida, privilegia le aziende quotate a rapida espansione le cui azioni si pensa che abbiano oscillazioni positive in breve tempo, Il value: privilegia il valore intrinseco delle aziende, cercando quelle più stabili e consolidate, prevedendo che in un periodo medio lungo si abbiano delle oscillazioni positive.

Da questi due modi di approccio discendono due differenti strategie attuative; vediamo nel dettaglio quali sono.

Borsa: Il trading

Il trading è una delle strategie attuative, questa si basa sulla compravendita veloce, da svolgere in pochi giorni o addirittura durante la stessa giornata.

Questa è una metodologia che sfrutta nel miglior modo le oscillazioni di prezzo, ma richiede anche molto tempo per dedicarsi a seguire le quotazioni del momento comportando quindi un notevole dispendio di energia e stress. Oppure si potrebbe utilizzare programmi automatizzati o impostati con strategie di stop loss.

Per utilizzare il trading come strategia di investimento bisogna acquisire una preparazione specifica, in modo di avere chiaro quale sono i titoli da acquistare e il momento giusto per venderli, perché è facile perdere il proprio patrimonio.

Per chi si vuole avventurare in questo ambito, il consiglio che possiamo dare è quello, che oltre ad avere una adeguata preparazione di base nel campo finanziario e sulle tecniche da usare, di sperimentare il proprio metodo e competenze con un portafoglio virtuale. Ciò viene concesso da molte piattaforme, in modo che si possono effettuare operazioni utilizzando soldi virtuali invece di soldi veri. In questo modo si può verificare l’efficacia o meno delle proprie strategie.

Bisogna fare molta attenzione nell’utilizzare il trading on line in quanto il meccanismo induce a fare molte operazioni, anche se non sono necessarie. In questo modo i guadagni diminuiscono a causa del costo delle commissioni calcolate per ciascuna transazione. Il costo delle commissioni si aggira intorno allo 0,2%, quindi diventa un importo consistente quando si svolgono decine di operazioni al giorno.

Borsa: Investimento a lungo termine

L’investimento a lungo termine è quello che garantisce nel tempo buoni ritorni. La storia finanziaria, lunga due secoli, dei mercati azionari insegna che chi ha acquistato dei titoli e messi in cassetto, per un lungo periodo, ha guadagnato molto di più rispetto a chi li ha comprati e venduti per decine o centinaia di volte.

Questo tipo di investitori viene denominato “cassettista” per distinguerlo dal “trader”, che fa tantissime operazioni velocemente, speculando nell’immediato o comunque nel breve periodo.

Gli investitori che investono nel lungo periodo è fondamentale selezionare i titoli giusti cioè quelli che hanno solide prospettive di sviluppo.

Tutto questo ce lo insegna anche l’esperienza di Warren Buffett. Egli ha costruito la sua strategia di portafoglio scegliendo proprio in base al criterio del valore insito dei titoli azionari. Non sceglieva mai di acquistare quelli che, non avessero valori fondamentali più che solidi.

Guadagnare in Borsa: come approcciare agli investimenti