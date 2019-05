Briatore: 10 regole per avere successo, tanta fiducia e lavorare di più

L’imprenditore Flavio Briatore, in un programma televisivo “The Apprentice” ha parlato molto di sé e della sua grande volontà e quanto é stato difficile riuscire nel mondo del lavoro. Ha creato un impero solo con le sue forze. Nel programma ha stilato le dieci regole che ogni persona che intende avere successo dovrebbe seguire. Ve le riportiamo in sintesi, ha racchiuso in queste dieci regole il suo successo.

La prima regola

La prima è lavorare di più. In un mondo troppo social si ha una visione distorta del lavoro. Molti i giovani che credono ai soldi facili, dati dai like e dal web. Secondo Briatore solo con i sacrifici e il duro lavoro, si arriverà alla meta prefissata. Secondo Briatore solo chi è “pronto a masticare filo spinato” riuscirà a raggiungere il benessere.

La seconda regola

Mai arrendersi, secondo Briatore, gli ostacoli forgiano l’uomo. Gli ostacoli fanno parte della vita, e chi è capace di capovolgere i momenti negativi in positivi avrà successo.

Terza regola

Provare qualcosa a te stesso non agli altri. Racconta che lui è partito sempre dal basso e non si è mai arreso, anche quando tutte le porte si chiudevano. Credere in sé stessi è un’arma vincente.

Quarta regola

Saper lavorare in squadra, il successo non arriva da soli, ma bisogna circondarsi da persone giuste. Dare degli obiettivi e motivare le persone.

Quinta regola

Il lavoro è una cosa seria, sul lavoro non ci si diverte. Si lavora con serietà e responsabilità.

Sesta regola

Non preoccuparsi di quello che viene detto sulla tua persona. Tutti tendono a parlare troppo e male, ricorda che il successo è la vendetta migliore. Quindi, bisogna mirare al successo per mettere tutti a tacere.

La settima regola

Essere svegli e attenti, sul business si agisce in fretta e bisogna essere pronti ai cambiamenti, altrimenti si perdono occasioni che non torneranno.

Ottava regola

Questa regola è molto particolare, non sopravvalutare mai te stesso, perché si commettono errori gravi. Non pensare che l’altra persona non capisca cosa stai facendo.

Nona regola

Le scuse non servono, per lui le persone che fanno molta teoria e poca pratica non andranno lontano.

Decima regola

Il capo ha sempre ragione anche quando ha torto.