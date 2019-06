BTP 2048: cedola non altissima ma rendimento interessante

Continua la nostra panoramica sull’investimento in titoli di Stato ed in particolare in BTP. Dopo aver esaminato il rendimento e la cedola del BTP 2067 e del BTP 2049 con un buon rendimento, esaminiamo ora l’obbligazione BTP 2048 con scadenza il 1 marzo. Al momento il titolo offre una cedola lorda abbastanza interessante e un rendimento totale piuttosto alto.

BTP 1 marzo 2048

Al momento il prezzo di vendita di tale BTP è 103,35, ovvero invece che 1000 euro il titolo è acquistabile a 1033 euro circa. Se si mantiene il titolo fino alla scadenza nel 2048, poi, saranno rimborsati 1000 euro. La scadenza del titolo è fissata al 1 marzo 2048.

Il rendimento netto del titolo è dello 2,82%% con una cedola netta semestrale del 2,92%.

Mantenendo il titolo fino alla scadenza il rendimento totale sarebbe pari a 81,1%.

Pur essendo il prezzo di acquisto di poco superiore a 100 i rendimenti semestrali della cedola e il rimborso alla scadenza, oltre a coprire il prezzo pagato in questo momento per il titolo, darebbero anche un guadagno abbastanza interessante, ma è da tenere presente che gli anni residui sono 28,73.

3.45-BTP-01MZ48

ISIN IT0005273013

