BTP 2049: rendimento, cedola e ISIN

Come abbiamo già scritto in precedenza l’investimento azionario con minor rischio per il capitale è rappresentato dai Titoli Di Stato Italiano e, dopo aver esaminato nel dettaglio il BTP 2067 procediamo ad esaminare nel dettaglio altri titoli BTP, ed in particolare quello con scadenza 2049, 3.85-BTP-01ST49

BTP marzo 2047

Al momento il prezzo di vendita di tale BTP è 106,22, ovvero invece che 1000 euro il titolo è acquistabile a 1062 euro circa. Se si mantiene il titolo fino alla scadenza nel 2049, poi, saranno rimborsati, però, soltanto 1000 euro. La scadenza del titolo è fissata al 1 settembre 2049.

Il rendimento netto del titolo è del 3% con una cedola netta semestrale del 3,17%.

Mantenendo il titolo fino alla scadenza il rendimento totale sarebbe del 91,1%.

Ovviamente si può decidere di vendere il BTP anche prima della sua scadenza ma in questo caso non è certo il guadagno poichè il suo ultimo prezzo di vendita, nel corso degli anni, potrebbe variare al rialzo ma anche al ribasso.

BTP 01ST49 ISIN IT0005363111

