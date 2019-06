Buoni Fruttiferi postali 2019: 3 Anni Plus e il loro rendimento

Poste Italiane in quest’anno ha rinnovato l’offerta dei Buoni Fruttiferi, introducendo i “Buoni Fruttiferi 3 Anni Plus” emessi anch’essi da Cassa Depositi e Prestiti. I Buoni Fruttiferi più che una fonte di investimento è una fonte di risparmio, in quanto hanno un rendimento più tosto basso. Ma nel contempo il rischio per il capitale è zero, in quanto tale strumento è garantito dallo Stato. Questo è uno dei motivi per cui il popolo italiano privilegia, ancora, questo strumento di risparmio a cui affidare il proprio gruzzoletto.

Buoni Fruttiferi Postali: il rendimento 3 anni Plus

Il rendimento annuo lordo a scadenza di questo tipo di Buoni Fruttiferi è molto basso, è nella misura dello 0,40% su cui togliere, anche il 12,50% per le tasse.

Quindi, poiché il tasso d’interesse è così basso si può dedurre che più di una fonte di investimento è, in realtà, uno strumento di risparmio.

Ma perché ancora oggi molte persone privilegiano questo strumento finanziario?

Molte persone, in vista di questo periodo di recessione, tendono a mettere al riparo il loro portafoglio titoli da tempeste finanziarie. Anche se ci sono altre forme di finanziamento con tassi di interessi più convenienti, come obbligazioni di Stato, fondi di investimento obbligazionari, ma poiché sono forme di investimento diverse, hanno delle spese, non sempre il capitale è assicurato al 100%, il risparmiatore tende sempre a privilegiare i buoni.

I buoni Fruttiferi postali hanno raggiunto, in tempi remoti, degli ottimi rendimenti. Infatti, quando c’era la lira e l’inflazione si aggirava intorno al 5% con punte fino al 20%, i Buoni Postali avevano degli alti rendimenti. Questi sono stati la fortuna di tante famiglie italiane che hanno fatto degli ottimi affari, ma ora le cose sono cambiate.

Oggi, con l’euro, che è una moneta forte che porta vantaggi sul piano dell’acquisizione di materie prime, ma che ha fatto abbassare i tassi di rendimento di obbligazioni e di Buoni Postali.

Buoni Fruttiferi: le caratteristiche dei Buoni Fruttiferi 3 anni Plus

Le caratteristiche dei Buoni Fruttiferi 3 anni Plus sono le stesse per tutti gli altri tupi di buoni, cioè:

capitale garantito;

rendimento dello 0,40% annuo lordo;

Si possono ritirare anche prima della scadenza;

Esenti da spese;

tassazione agevolata del 12,5%;

sottoscrizione sia online sia presso un ufficio di Poste Italiane;

Il taglio minimo è di 50 euro

Buoni fruttiferi di Poste Italiane: i migliori del 2019 con interessi fino al 3%

Buoni Fruttiferi: procedura di rimborso

La procedura è diversa a seconda del tipo di buono: se in forma cartacea o dematerializzata.

Per la versione cartacea, bisogna presentarsi allo sportello munito del buono, quando si vuole richiedere il rimborso. Questo si può richiedere in qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi, ma sarà restituito solo l’intero capitale. Gli interessi verranno pagati solo al 3° anno, cioè alla scadenza.

I Buoni Postali 3 anni Plus, dopo 3 anni scadono e da quel momento non saranno più conteggiati gli interessi.

Nel caso in cui trascorrono 10 anni dalla scadenza e non è stata richiesta di rimborso da parte del proprietario e dai suoi eredi, il buono cade in prescrizione e quindi non è più rimborsabile.

Per i Buoni Fruttiferi dematerializzati, questo non è un pericolo, perché al momento della scadenza vengono automaticamente accreditati sul conto di riferimento.

Buoni Fruttiferi Postali: le tipologie presentate da Poste Italiane per il 2019. Le novità