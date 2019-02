Canone Rai pagato per errore: ecco come richiedere il rimborso

I cittadini over 75 con redditi fino a 8000 euro annui (nel 2018) hanno diritto all’esenzione dal pagamento del canone Rai. Per gli anni precedenti la soglia di reddito da non superare era di 6.713,98 euro annui.

Ebbene, se coloro che avevano diritto all’esenzione si sono visti addebitare per errore il canone Rai e lo hanno pagato è bene sapere che è possibile chiedere il rimborso di quanto pagato indebitamente tramite l’apposito modulo predisposto dall’Agenzia delle Entrate, ovvero lo stesso modulo che può essere utilizzato per chiedere l’esenzione dal pagamento.

Rimborso canone Rai: come fare

Per chi, pur avendo diritto all’esenzione, si è visto addebitare il canone Rai nelle bollette dell’energia elettrica può procedere alla richiesta di rimborso.

Prima di tutto si deve scaricare il modulo sul sito dell’Agenzia delle Entrate, compilare il modulo in tutte le sue parti e, quindi, datarlo e firmarlo.

Il modulo, poi, dovrà essere inviato o per via telematica o per raccomandata, allegando un documento di riconoscimento, all’indirizzo : Agenzia delle Entrate –Direzione Provinciale 1 Torino – Ufficio Territoriale di Torino 1 – Sportello SAT – Casella Postale 22 10121 Torino.