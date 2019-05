Casa: come valutare il tuo immobile in modo semplice ed economico

Ero in cerca di una procedura semplice, pratica e gratuita per poter valutare un mio appartamento che vorrei mettere in vendita. Come molte altre persone che quando vogliono acquistare casa o vendere, la loro curiosità è quella di sapere nel più breve tempo possibile il suo valore. Quindi, il fatto che mi dovessi rivolgere per la valutazione del mio appartamento ad un tecnico qualificato o ad un’agente immobiliare esperto e quindi pagare, giustamente il servizio, o ancora perdere la testa sui listini locali dedicati e aggiornati sui prezzi delle varie zone della città, mi metteva ansia.

Allora, smanettando sul web ho trovato una soluzione semplice ed economica per la valutazione dell’immobile. Farla online tramite le nuove tecnologie che stanno rivoluzionando il settore immobiliare.

Valutare casa: come si effettua la valutazione online

Per ottenere una stima online dell’immobile che si vuole vendere o acquistare, è molto semplice, basta rivolgersi ai servizi dello startup immobiliare italiana, la Homstate. Lo startup è una novità lanciata sul web da poco più di un anno e già ha effettuato più di 19mila valutazione. Gli utenti che si rivolgono a questo servizio di valutazione di Homstate si trovano soprattutto nelle grandi città come: Milano, Roma e molte province del Centro/Sud.

Valutare casa: come funziona la valutazione online dell’immobile

La valutazione dell’immobile si effettua con una procedura semplicissima e soprattutto gratuita. Ho inserito l’indirizzo dell’immobile, che volevo valutare, e ho risposto a delle semplici domande. Come ad esempio se l’appartamento è stato di recente ristrutturato, se riceve la luce del sole, se c’è l’ascensore e così via. In totale sono 10 domande. La valutazione viene compilata tramite un algoritmo che confronta moltissime informazioni. Essa è stata inviata alla mia email in pochi minuti. Questa comprende il prezzo minimo, massimo e quello più probabile, informazioni sul rendimento in caso d’investimento. La valutazione riporta, anche, una dettagliata descrizione della zona in cui è situato l’immobile. Sono indicati tutti i servizi che ci sono nei dintorni e indica la sismicità dell’area. E’ stata fatta una descrizione dell’immobile, secondo le risposte che ho dato durante la procedura iniziale.

Sicuramente i sistemi di valutazione diventeranno l’elemento principale di primo contatto tra gli utenti e le PropTech (trasformazione digitale del settore immobiliare) come già avviene in Usa.

In base alla mia esperienza posso dire che la valutazione, che mi è stata fornita dell’appartamento, la ritengo molto veritiera e vicino alla realtà del mercato immobiliare di oggi.

