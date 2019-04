Casa: l’assemblea condominiale vieta i lavori di casa

C’è la possibilità che l’assemblea condominiale vieti determinati lavori all’interno della proprietà di un singolo condomino, ciò è stato stabilito dal Tribunale di Milano con la sentenza 7/2019. La norma stabilisce che l’assemblea condominiale può prendere decisioni solo sui beni comuni. Ma ci sono delle eccezioni, come nel caso in cui i beni comuni si trovano all’interno delle unità immobiliari, come ad esempio gli elementi strutturali. In questo caso i poteri dell’assemblea possono vietare opere che possono compromettere il decoro, la stabilità o la sicurezza dell’edificio.

In base agli articoli 1122 e 1117 quater del codice civile, il trattamento degli elementi strutturali può essere vietato solo nel caso esista realmente un potenziale pregiudizio.

Mutuo casa: si può chiedere anche ad una banca diversa dalla propria, ecco le novità

Assembla condominiale: il caso specifico

La sentenza 7/2019 tratta il caso di un condomino che ha impugnato una delibera dell’assemblea condominiale, che gli vietava di rimuovere un pilastro all’interno del suo appartamento, sostenendo che la stessa assemblea non ha il potere di tale decisioni.

Il Tribunale, con una consulenza di un esperto, ha stabilito che il pilastro ha funzione strutturale e che la sua rimozione potrebbe compromettere la stabilità dell’edificio. Inoltre, lo stesso intervento non è possibile neanche nei piani sottostanti nelle unità degli altri condomini. Il Tribunale, quindi, non ha accettato la domanda, respingendola.

Condomini e vicinato, cosa accade se arrivano i fumi del vicino?