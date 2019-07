Cercasi assistenti di volo Ryanair, come candidarsi e requisiti

Ryanair è in cerca di assunzione proprio in Italia, e sta realizzando i Cabin Crew Day, ovvero degli appuntamenti dedicati proprio al reclutamento degli Assistenti di Volo Ryanair.

Tali appuntamenti si svolgeranno in numerose città italiane, ma anche straniere, e vedono la collaborazione di Crewlink, una società specializzata nella selezione di questo tipo di personale.

Le giornate di questi appuntamenti prevedono colloqui di lavoro volti a reclutare il personale che presterà servizio a bordo degli aerei della compagnia.

La Ryanair ha già fissato i giorni delle selezioni in diverse città europee e nel nostro paese.

Ryanair cerca assistenti di lavoro

Dopo quanto riportato qui sopra, passiamo direttamente al recruting day Ryanair.

Come già abbiamo detto, questi appuntamenti sono stati realizzati da Ryanair in collaborazione con Crewlink.

La campagna di recruiting per Assistenti di Volo 2019 prevede le seguenti date in programma in Italia:

• Puglia – Bari, 2 agosto 2019;

• Veneto – Venezia, 7 agosto 2019;

• Veneto – Verona, 8 agosto 2019;

• Abruzzo – Pescara, 13 agosto 2019;

• Umbria – Perugia, 15 agosto 2019;

• Lazio – Roma, 20 agosto 2019;

• Sicilia – Catania, 21 agosto 2019;

• Campania – Napoli, 22 agosto 2019;

• Lombardia – Milano Bergamo, 23 agosto 2019;

• Emilia Romagna – Bologna, 28 agosto 2019;

• Sicilia – Palermo, 3 settembre 2019;

• Puglia – Bari, 4 settembre 2019;

• Sardegna – Cagliari, 11 settembre 2019;

• Toscana – Pisa, 13 settembre 2019;

• Lazio – Roma, 17 settembre 2019;

• Sicilia – Catania, 18 settembre 2019;

• Campania – Napoli, 19 settembre 2019;

• Piemonte – Torino, 25 settembre 2019;

• Sicilia – Palermo, 2 ottobre 2019;

• Emilia Romagna – Bologna, 4 ottobre 2019.

Per chi ha intenzione, invece, di provare a lavorare all’estero, l’azienda che lavora tra le nuvole realizza recruiting day anche all’estero.

Le tappe dei recruting day esteri sono le seguenti: Glasgow, Malaga, Sofia, Siviglia, Madrid, Granada, Lisbona, Manchester, Porto, Santiago de Compostela, Valencia, Londra, Oviedo, Bilbao, Salamanca, Cork, Tenerife, Budapest, Bratislava, Varsavia, Las Palmas e altre sedi.

I requisiti richiesti

L’azienda Ryanair cerca futuri assistenti con tali requisiti:

-possesso di passaporto europeo;

-altezza minima, proporzionata con il peso, di 157 cm e massima di 188 cm;

– età pari a 18 anni;

– ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata;

– buone doti natatorie con capacità di nuotare 25 metri senza aiuti;

– flessibilità e disponibilità per lavorare in uno schema di turni;

– personalità socievole e amichevole;

– predisposizione alle relazioni con il pubblico per fornire un eccellente servizio ai clienti;

– passione per i viaggi e per la conoscenza di nuove persone.

È previsto un corso di formazione

Chiunque sarà selezionato, avrà la possibilità di partecipare ad un corso di formazione gratuito per il personale di bordo.

Tale percorso formativo durerà 6 settimane e, una volta terminato, coloro che avranno superato positivamente il training verranno assunti.

Parliamo del lavoro con Ryanair

Chi verrà scelto avrà un iniziale contratto con Crewlink, che potrà anche diventare successivamente un contratto a tempo indeterminato.

Il lavoro è così composto: bisognerà lavorare su turni di 5 giorni, seguiti da 3 giornate libere.

Chiunque verrà assunto avrà la possibilità di usufruire, sin dal primo giorno di lavoro, di agevolazioni sui voli della compagnia.

Vi è una nota molto positiva che bisogna conoscere e che risulta essere un’ottima opportunità di lavoro.

Infatti, Ryanair offre, dopo due anni, ai migliori assistenti sarà data la possibilità di essere assunti direttamente presso la compagnia e successivamente possono essere promossi anche al ruolo di Supervisori per il Servizio Clienti.

Avendo un tale ruolo, di conseguenza si avrà anche una retribuzione che può arrivare fino a 30.000 euro all’anno, oltre che ad un aumento dei benefit, tra cui sconti su altre compagnie aeree.

I Benefit

I Benefit di lavorare con Ryanair sono:

– corso di formazione gratuito;

– compenso giornaliero durante il training (indennità);

– sconti viaggio illimitati;

– flessibilità con 5 giorni di lavoro e 3 a casa;

– possibilità di esplorare nuove culture e città nei giorni liberi;

– possibilità di carriera in Europa;

– vivere un’avventurosa vita con l’equipaggio.

L’iter di selezione

Il primo step di questo programma prevede la somministrazione di un test in lingua inglese e un colloquio con i responsabili HR Ryanair.

Per partecipare ai Cabin Crew Day è necessario avere un abbigliamento formale, quindi, ci dispiace dirlo, ma non saranno ammessi coloro che adotteranno un look casual.

Per quanto riguarda i dettagli dell’abbigliamento, le donne, a esse è richiesto di indossare una gonna lunga fino al ginocchio, con collant color carne e camicia.

Per gli uomini è previsto di indossare pantaloni lunghi e camicia.

Come mi candido?

Per tutti quelli che sono interessati, vi consigliamo di fare visita al portale di Crewlink dopo aver selezionato la sede di proprio interesse.