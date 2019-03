Come andare in pensione con pochi anni di contributi: tutte le strade

Come tutti ben sappiamo per accedere alla pensione di vecchiaia, per la quale dal 2019 saranno necessari 67 anni di età, occorrono unitamente 20 anni di contributi versati.

Ma chi non possiede i 20 anni di contributi versati deve rassegnarsi a non poter accedere alla pensione?

Ci sono diversi tipi di pensionamento che richiedono meno anni di contributi per accedere alla pensione di vecchiaia, come ad esempio le deroghe Amato alla legge Fornero che permettono di accedere alla pensione di vecchiaia con soli 15 anni di contributi se in possesso di determinati requisiti. Per approfondire e sapere quali sono i requisiti richiesti dalle 3 deroghe Amato si può leggere il seguente articolo: In pensione con 15 anni di contributi in deroga alla Legge Fornero.

Per chi, invece, non fosse in possesso neanche dei 15 anni di contributi richiesti dalle deroghe o non fosse in possesso dei requisiti richiesti per accedere, un’altra possibilità per accedere al pensionamento con meno di 20 anni di contributi è con la pensione di vecchiaia contributiva che, seppur richiede 70 anni e 7 mesi di età, come requisito contributivo richiede soltanto almeno 5 anni di contributi.

Anche in questo caso, però, essendo una pensione contributiva, ci sono dei requisiti da rispettare: per approfondire l’argomento è possibile leggere l’articolo Pensione con 5 anni di contributi: quando è possibile?.

Per chi non rientrasse in nessuna di queste due forme di pensionamento, poi, l’alternativa potrebbe essere l’assegno sociale, ma soltanto se si rientra tra coloro che sono in difficoltà economiche e rispettano i limiti reddituali imposti annualmente dalla legge al riguardo: per approfondire si può leggere l’articolo Assegno sociale 2018: cambia l’età e gli importi, tutte le novità.