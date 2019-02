Come andare in pensione il prima possibile con 40 anni di contributi

Con l’opzione donna avrà una forte penalizzazione sull’assegno pensionistico che verrebbe calcolato interamente col sistema contributivo ed avendo molti contributi versati prima del 1996 la penalizzazione potrebbe arrivare anche al 30% della pensione. Attendendo, invece, altri 8 mesi al lavoro giungerebbe a 41 anni e 10 mesi di contributi e potrebbe accedere alla pensione anticipata che non prevede penalizzazioni sul calcolo della pensione. Con soli 8 mesi in più di lavoro, quindi, potrebbe avere una pensione molto più corposa e senza nessuna penalizzazione. Ci pensi.

La decorrenza della pensione opzione donna è 12 mesi dopo il raggiungimento dei requisiti (i 58 anni) e quindi dal 1 dicembre 2019, data in cui avrà maturato 41 anni e 2 mesi di contributi.

Buongiorno.sono nata il 19 novembre 1960. Ho iniziato a lavorare il 1 ottobre 1978.versamenti continuativi per 40 anni. Posso accedere ad opzione donna da quest anno ? Grazie

