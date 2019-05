Come fare soldi e risparmiare con 8 semplici mosse

I migliori risparmiatori sono le persone benestanti, questi mettono in pratica quotidianamente delle regole ben precise, che tutti noi dovremmo seguire per incrementare il nostro risparmio. Un detto popolare dice “I soldi non danno la felicità”, ma sicuramente ti fanno vivere meglio, e realizzare qualche sogno nel cassetto. Imparare nella vita a gestire il proprio denaro è una cosa fondamentale per risparmiare qualcosina e togliersi ogni tanto qualche sfizio represso.

Possiamo prendere ad esempio le abitudini dei benestanti per poter risparmiare qualcosa, si proprio dalle persone benestanti, perché loro sanno come gestire i soldi e come risparmiarli permettendogli di vivere sempre in modo dignitoso.

I trucchi per risparmiare denaro ne sono 8, facili da seguire e da mettere in pratica ogni giorno, in modo da poter risparmiare denaro e godersi la vita.

La regola delle 24 ore

Per effettuare un acquisto costoso è bene pensarci almeno per 24 ore, in modo da riflettere se è davvero necessario e non incappare ad effettuare un acquisto impulsivo. Questa regola è sempre valida anche nel caso di una buona disponibilità economica.

Preferisci i contanti

Per gli acquisti, soprattutto quelli di piccola entità, è bene farli in contanti. Anzi è meglio utilizzare il più possibile i contanti negli acquisti, senza l’utilizzo delle carte di credito, in modo da rendersi conto effettivamente del denaro che esce dalle proprie tasche. Inoltre in questo modo non si hanno brutte sorprese sull’estratto conto.

Fissa un budget e rispettalo

Bisogna stabilire un budget di spesa mensile e poi rispettarla. Questo è un vecchio metodo sempre molto valido. Controlla in modo attento tutte le tue entrate e le uscite fisse mensili, e stabilisci un limite di spese personali. Il metodo migliore per fare ciò, lo suggeriscono gli esperti, che è la regola de 50/30/20, cioè stabilire il 50% per le spese necessarie, il 30% per quelle personali e il 20% per il risparmio.

Spendi in buoni investimenti

Risparmiare soldi non significa vivere in ristrettezze, questo lo sanno bene le persone benestanti che investono il proprio denaro per costruire una vera e propria fortuna. Investi i tuoi soldi in forme di investimento a lungo termine, che molto spesso sono quelli con maggiore redditività.

Tieni la contabilità

Portare una contabilità precisa e costante di tutte le spese, in moda da ottenere una visione chiara e schematizzata delle nostre finanze. Questo è uno dei metodi migliori per amministrare il nostro denaro.

Organizza gli acquisti per i saldi

Molti pensano che acquistare merce a prezzi scontati è fonte di risparmio, ma non è sempre così. Infatti i saldi possono farci spendere molti soldi anche per cose non prettamente necessarie, invogliati dal fatto che sono ad un prezzo scontato. Per evitare questo, fai un elenco delle cose che ti servono per gli acquisti in saldo.

Investi in ciò che ti fa stare bene

Se hai un hobby o una passione, spendere i tuoi risparmi, se te lo puoi permettere, per questi che ti renderà felice.

Il buon vecchio salvadanaio

Utilizza un salvadanaio per conservare tutte quelle monetine che ti danno di resto e che a volte lasci in macchina o sul fondo della borsa. Li puoi utilizzare semmai per le piccole spese come l’acquisto di un giornale o per un caffè al bar.

