Come presentare domanda di blocco aumento età pensionabile usuranti e gravosi

Dopo un’attesa molto lunga l’INPSha reso noto con il messaggio numero 4804 del 2018 come fare a presentare domanda per l’esonero dei 5 mesi di aumento di età pensionabile per adeguamento all’aspettativa di vita Istat cui gravosi e usuranti sono stati esclusi.

Vediamo, quindi, come si presenta l’istanza e quale modulo utilizzare

Come presentare domanda di blocco aumento età pensionabile

Un nostro lettore, scrivendoci ci chiede: “Salve, sono un infermiere e lavoro su 3 turni da sempre, sono nato il 16/07/1953, quindi, secondo la Fornero, il 16/02/2020, compio 66 anni e 7 mesi e dovrei andare in pensione dal 1° marzo, cosa devo fare per usufruire dei 5 mesi di abbuono per i lavori gravosi? E quando devo fare domanda di pensione? Lavoro nel pubblico. Grazie.”

Si rammenta che il bloco è valido anche per la pensione di vecchiaia a cui i lavoratori gravosi e usuranti, quindi, possono ancora accedere con 66 anni e 7 mesi.

Come presentare domanda

La domanda di pensione deve essere presentata per via telematica allegando la dichiarazione del datore di lavoro compilata sul modulo AP 116

Il datore di lavoro nel modello deve attestare:

i periodi di svolgimento delle professioni considerate attività gravose di cui all’allegato A) del decreto 5 febbraio 2018 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze;

il contratto di lavoro applicato;

il livello di inquadramento attribuito;

le mansioni svolte con i relativi codici professionali attribuiti, ove previsti, come individuati dall’allegato A) del citato decreto 5 febbraio 2018.

Quando domanda di pensione

La domanda di pensione dovrà presentarla circa 3 mesi prima della decorrenza della stessa, quindi io la presenterei entro la fine del 2019.

Per approfondire può leggere: Pensionamento 2020: quando domanda di pensione