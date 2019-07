Come recuperare il PIN INPS smarrito: procedura

Una nostra lettrice ci chiede qual è la procedura da seguire per recuperare il Pin Inps smarrito.E’ lo stesso istituto a fornire le istruzioni per recuperare il codice smarrito spiegando passo passo come ottenere un PIN INPS nuovo.

Come recuperare il PIN INPS

Per poter recuperare e ripristinare il proprio PIN Inps è necessario essere in possesso del proprio codice fiscale e di due dei contatti inseriti al momento della registrazione (vanno bene il numero del cellulare, l’email e la PEC)

Per ripristinare il proprio PIN è possibile utilizzare la procedura indicata al seguente link per il ripristino del PIN.

Se al momento della registrazione non sono stati indicati almeno 2 recapiti, è possibile aggiungere un altro riferimento chiamando il Contact center al numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile (a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico).

Si raccomanda comunque di mantenere aggiornati i propri contatti personali attraverso la procedura online di modifica dei contatti PIN, accessibile con il proprio PIN.