Come viene calcolata la pensione, sull’ultima busta paga o sui contributi versati?

Buongiorno,

avrei bisogno di sapere quanto sono penalizzata andando in pensione con 62 anni di eta’ e 40 anni di contributi che maturero’ a giugno.

Premesso che sono a part-time ;se rientro per qualche mese prima della scadenza la pensione mi viene calcolata sull’ultima busta o no?

Ringrazio e in attesa porgo cordiali saluti.

Penalizzazione quota 100

Non sarà penalizzata: la pensione con la quota 100, infatti non prevede penalizzazioni sul calcolo dell’assegno pensionistico. Se, invece, si riferisce a quanto perderebbe rispetto alla pensione che percepirebbe andando in pensione anticipata, in questo caso la risposta è che con la quota 100 la pensione sarebbe calcolato sui 40 anni di contributi attualmente in suo possesso, con la pensione anticipata sarebbe calcolata sui 41 anni e 10 mesi che avrebbe lavorando un altro anno e 10 mesi e versando, quindi, altri 20 mesi di contributi. Non ci sono penalizzazioni ma solo calcolo su contributi che non ha ancora versato.

Come si calcola la pensione