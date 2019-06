Con il reddito di cittadinanza è possibile acquistare un’auto con finanziamento?

Buonasera, percepisco il reddito di cittadinanza, vorrei acquistare una vettura di seconda mano del 2009. Cilindrata 1. 200, è una fiesta. Posso acquistarla facendo un piccolo finanziamento? O perdo il reddito? Grazie mille

Reddito di cittadinanza e finanziamento per acquisto seconda auto

Nel decreto viene specificato l’esclusione dal RDC se almeno un componente del nucleo familiare è intestatario a qualsiasi titolo o ha la piena disponibilità di un’auto di cilindrata superiore a 1.600 cc. o motoveicoli superiori a 250 c.c., immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti la domanda di RDC. Nelle condizioni di esonero sono inclusi anche i familiari conviventi.

Il limite riguarda sono le auto di nuova immatricolazione, mentre sembrano escluse le auto usate o a Km zero, in quanto il decreto parla di prima immatricolazione, quindi, solo quelle nuove. A mio avviso l’acquisto di una seconda auto e la stipula di un finanziamento per l’acquisto, potrebbe crearle problemi con l’erogazione del reddito di cittadinanza.

