Ottime novità per chi ha deciso di intraprendere il percorso da insegnante! In questi giorni il Ministero della Difesa ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 3 nuovi bandi di concorsi pubblici per il 2019. I tre nuovi bandi sono rivolti alla categoria dei docenti e prevedono l’assunzione di 8 docenti da inserire in varie scuole militari con contratto di lavoro a tempo indeterminato. C’è la possibilità di candidarsi entro e non oltre il 15 giugno 2019. Ecco tutte le informazioni da sapere.

Concorsi 2019 per i docenti delle scuole militari, le informazioni

Le scuole militari che sono oggetto di interesse dei tre bandi sono la Scuola Militare Aeronautica “G. Douhet” di Firenze, la Scuola Navale Militare “F. Morosini” di Venezia e la Scuola Militare “Teuliè” di Milano.

Ma come saranno distribuiti gli otto docenti che vinceranno il concorso? E quali sono le classi di concorso? Vediamolo di seguito.

Scuola militare e classe di concorso

Scuola Militare Aeronautica “G. Douhet” di Firenze

• 1 docente di Matematica e Fisica (classe di concorso A-27, Liceo Classico e Scientifico)

Scuola Navale Militare “F. Morosini” di Venezia

• 1 docente di Matematica e Fisica (Classe di concorso A-27, Liceo Classico e Scientifico);

• 1 docente di Filosofia e Storia (Classe di concorso A-19, Liceo Classico e Scientifico);

• 1 docente di Lingua e Cultura Straniera – Inglese (Classe di concorso A-24, Liceo Classico e Scientifico);

• 1 docente per Discipline Letterarie e Latino (Classe di concorso A-11, Liceo Scientifico);

• 1 docente per Discipline Letterarie, Latino e Greco (Classe di concorso A-13, Liceo Classico).

Scuola Militare “Teuliè” di Milano

• 1 docente per Discipline letterarie e Latino (classe di concorso A-11, Liceo Scientifico);

• 1 docente di Matematica e Fisica (classe di concorso A-27, Liceo Classico e Scientifico)

I requisiti previsti dai tre bandi

• essere docenti di ruolo ordinario di istituti di istruzione secondaria di secondo grado del M.I.U.R.;

• aver ottenuto l’abilitazione e superato il periodo di prova per la classe di concorso oggetto del bando;

• non essete stati dispensati o decaduti dall’impiego presso pubbliche amministrazioni;

• non essere docenti dichiarati vincitori di precedenti concorsi indetti da Scuole Militari per cui sia intervenuto un provvedimento di restituzione al M.I.U.R

La candidatura

Bisogna presentare la regolare istanza di adesione mediante la compilazione dell’apposito modello ed inviarlo a mezzo raccomandata entro e non oltre il giorno 15 giugno 2019 presso l’indirizzo della scuola di proprio interesse che di seguito riportiamo:

• concorso Scuola Militare Aeronautica “G. Douhet”: Comando della Scuola Militare Aeronautica “G. Douhet” – Viale dell’Aeronautica n. 14 – 50144 Firenze;

• concorso Scuola Navale Militare “F. Morosini”: Comando della Scuola Navale Militare “F. Morosini” – Via Piave n. 30/A – Sant’Elena – 30132 Venezia;

• concorso Scuola Militare “Teuliè”: Comando della Scuola Militare “Teuliè” – Corso Italia n. 58 – 20122 Milano