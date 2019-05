Concorsi pubblici: 125 posti presso l’ASL, cosa sapere per fare domanda

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato nuovi concorsi pubblici per il 2019. Nel dettaglio parliamo di ben 6 nuovi concorsi pubblici indetti dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari al fine di inserire 125 nuove figure professionali. La scadenza per il concorso ricade sulla data di 20 maggio 2019. In seguito, nel nostro articolo, ecco tutte le informazioni più importanti.

Nuovi concorsi pubblici del 2019, 125 per lavorare nell’ASL

Come già anticipato su, i concorsi pubblici hanno la loro località in Puglia, per la precisione a Bari, e indetti per assumere diverse figure professionali, le quali saranno avranno un contratto a tempo determinato /indeterminato, ecco di seguito tutti i profili:

• 25 posti per Collaboratore Professionale Sanitario – Ostetrica,

• 30 posti per Collaboratore Professionale Sanitario – Logopedista,

• 30 posti per Collaboratore Professionale Sanitario – Fisioterapista,

• 10 posti per Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica,

• 15 posti per Collaboratore Professionale Sanitario – Educatore Professionale,

• 15 posti per Collaboratore Professionale Sanitario – Assistente Sociale.

I requisiti da avere

Per potersi candidare a tali concorsi sono necessari i seguenti requisiti:

• cittadinanza italiana o cittadinanza di un Paese dell’UE;

• godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;

• non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso;

• necessari titoli di laurea idonei al ruolo per la quale ci si candida e occorre essere in possesso dell’iscrizione all’albo professionale (titolo di laurea triennale abilitante alla professione di Assistente Sociale della classe Scienze del Servizio Sociale o Servizio Sociale o diploma universitario di Assistente Sociale o diplomi abilitanti all’esercizio della professione oggetto del concorso; titolo di laurea triennale o diploma universitario o diplomi e attestati di Ostetrica; titolo di laurea triennale o diploma universitario o diplomi e attestati di Logopedista; titolo di laurea triennale o diploma universitario o diplomi e attestati di Fisioterapista).

Quali sono le prove d’esame

Gli aspiranti candidati ai 6 concorsi ASL Bari verranno sottoposti a delle prove di selezione. Prima di esse, dovranno sostenere una prova preselettiva qualora il numero delle domande risulti superiore a quello previsto dall’Amministrazione. Dopo tale prova, i candidati sosterranno:

• una prova scritta inerente alle materie oggetto delle selezioni,

• una prova pratica inerente alle materie oggetto delle selezioni,

• una prova orale inerente alle materie oggetto delle selezioni.

La candidatura

Per potersi candidare, è necessario farlo esclusivamente utilizzando il portale online ASL Bari inserendo i propri dati e c.v nella procedura telematica visibile sul portale indicando il profilo per la quale ci si candida. Ricordiamo che tutti e sei i concorsi hanno scadenza il giorno del 20 maggio 2019. Per ulteriori informazioni vi invitiamo a visitare il seguente sito sotto riportato:

https://www.sanita.puglia.it/web/asl-bari