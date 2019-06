Concorsi scuola, sono previste 70.000 assunzioni per i docenti

Poco tempo fa, si parla di giorni, è stata diffusa una notizia che vede la creazione di nuovi bandi di concorso che prevedono l’assunzione di ben 70.000 docenti tra nuovi concorsi e stabilizzazioni contrattuali. Le nuove assunzioni annunciate in questi giorni non sono altro che il prodotto derivante dall’incontro tra il Miur e i Sindacati della scuola, e per lo più, saranno fatte all’interno delle scuole secondarie, di infanzia e primarie. Ma scopriamo qualcosa in più.

Si parla di 70.000 Assunzioni per i docenti, quali sono i concorsi?

La selezione per i diversi concorsi è rivolta ai candidati abilitati e non abilitati, precari con 3 anni di insegnamento e laureati. Dall’altra parte, il Ministero dell’Istruzione ha anche realizzato un progetto volto all’attivazione di nuovi percorsi abilitanti all’insegnamento. Andiamo a vedere, ora, nel dettagglio tutte le informazioni da conoscere.

I concorsi scuola per i docenti ed un nuovo PAS

Come già avevamo anticipato sopra, nei giorni scorsi il Miur ha avuto presso la sua sede un incontro molto importante a cui hanno partecipato tutte le sigle sindacati della scuola. Una volta finito l’incontro, i sindacati si son ritenuti soddisfatti dei risultati raggiunti con degli accordi stabiliti con il Miur. Gli accordi di cui i sindacati si mostrano fieri sono i seguenti:

tra pochi mesi, il Miur pubblicherà 3 bandi per Docenti, i quali permetteranno di ottenere il reclutamento degli Insegnanti, la stabilizzazione dei precari e l’accesso a percorsi abilitanti speciali (PAS) per lavorare nelle scuole secondarie pubbliche.

Andando, poi, più nel particolare, 2 concorsi sono stati voluti per la copertura di circa 50mila posti di lavoro nella Scuola secondaria. E’ un concorso straordinario e abilitante, i cui destinatari sono coloro che hanno maturato 3 anni di insegnamento, che porterà a 24mila assunzioni. Mentre, il secondo concorso è di tipo ordinario per i laureati, e prevede altri 24mila inserimenti.

Ma non è finita qui, perché ai due bandi verranno attivati anche i c.d. PAS, ovvero percorsi per conseguire l’abilitazione all’insegnamento, rivolti a chi ha già lavorato per almeno 3 anni in una scuola.

Il Miur ed i sindacati non si sono fermati qui, ma sono giunti anche ad un altro accordo: ci saranno delle assunzioni che saranno effettuate grazie ad un bando di concorso ordinario per lavorare nelle scuole d’infanzia e primarie, che porterà all’assunzione di altre 17mila persone. Facendo i giusti calcoli, si arriverebbe a quasi 70mila posti di lavoro nella scuola che saranno coperti nei prossimi mesi grazie alle procedure concorsuali.